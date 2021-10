Nachschlag: Abgrund, wir kommen!

Matthias Rietschel/REUTERS

Die Linke liegt mit nur 4,9 Prozentpunkten Wählerzustimmung danieder. Ein Fall für Gregor Gysi! Die Anbiederei seiner Truppe an Grüne und SPD sei nicht schuld, das Argument gehe »ihm auf die Nerven«. Dass das Spitzenpersonal wochenlang über nichts anderes geredet, schon Schattenverhandlungsteams zusammengestellt hat, bevor die Wahl gelaufen war – geschenkt. Die soziale Frage gehöre in den Mittelpunkt, stellt Gysi fest. Doch das findet neuerdings auch Olaf Scholz, und sein Versprechen von zwölf Euro Mindestlohn scheint Tausende Wähler zur SPD getrieben zu haben. Dass die Linke frech noch einen Euro draufgelegt hat, überzeugt anscheinend nicht. Dann der Schmu mit dem Afghanistan-Evakuierungsantrag, bei dem sich Die Linke mehrheitlich enthielt: »Ich hätte es viel besser gefunden, wir hätten geschlossen gesagt, ja … stimmen wir dafür.« Also, weiter auf den Abgrund zu, und der »Kommunistischen Plattform« noch einen mitgegeben: Die »hatten wir ja mal, ich glaube, da gibt’s Reste immer noch«. (sc)