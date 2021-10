Weinert lesen

Jürgen Held/imago images Schön bunt hier: Fischer-Art-Haus im Leipziger Stadtteil Connewitz

Leipzig sieht im Herbst sehr dunkel aus. Das liegt nicht nur am Wetter. Die Fenster des Mietshauses in der Erich-Weinert-Straße gehen nach Norden raus. Das Haus steht unter Denkmalschutz, weil der Eingangsbereich mit Stuck verziert ist. Im Dachgeschoss spielt das keine Rolle mehr. Da lehnt man am Fenster, die Zigarette und den Kaffee in der Hand, und schaut hinaus. Noch in den Fünfzigern war das der Deutschen liebstes Hobby. Aber hier sieht man nur die Stadtwerke, das Finanzamt, den Parkplatz. Irgendwo links sind der Zoo und dahinter die RB-Arena. Beides kenne ich mehr aus dem Fernsehen als von Besuchen.

Neu in Leipzig zu sein, das heißt, mit Google Maps nach Supermärkten zu suchen. Freunde fragen, wie es so ist, »dort unten«. Dabei hat man doch alle Möbel mitgenommen und fährt dasselbe Auto. Nur die Bars und Cafés heißen anders. Verwandte kündigen ihren Besuch an und schreiben per Whats-App, warum es doch nicht klappt. Jeder hat soviel Alltag im Leben.

Man grüßt die Nachbarn im Treppenhaus und lässt sich etwas mehr Zeit am Briefkasten, wenn man Schritte im Keller hört. Vielleicht kommt man ja doch irgendwann mal über das beiläufig gebrummelte »Tach« hinaus. Man geht die Gutscheine durch, die man vom Einwohnermeldeamt bekommen hat: Drogerien und Verkehrsunternehmen werben mit Rabatt. Beides gibt es nicht in der Weinert-Straße. Man sucht schon wieder bei Google Maps …

An manchen Tagen ist Leipzig voller Leben. Dann sind die Kinos in Connewitz nicht weit, dann stehen so viele Anzeigen im Szenemagazin, und die ganze Stadt scheint Straßenbarrikaden zu errichten. Dann spürt man es überall, in einer brodelnden Stadt zu leben. An den Tagen dazwischen wohnt man dort nur.

Man hat noch keinen Dauerauftrag für die Miete eingerichtet, und im Keller stapeln sich noch die Kartons. Ganz unten wohnt eine Familie mit zwei kleinen Kindern, links nebenan ist Frau Schubert, eine ältere Dame. Man hat ihr mal den Einkauf hochgetragen, aber mehr hat sich nicht ergeben. Unten in der Straße ist soviel Lärm, aber wie die eigene Türklingel klingt, weiß man nicht. Man denkt an die Expressionisten, die sich in der Großstadt verloren vorkamen. Man findet es gut, in einer Straße zu wohnen, die nach einem linken Autor benannt wurde, und hat nie etwas von ihm gelesen. Sollte man sich mehr Mühe geben, um dazuzugehören? Sollte man es nicht zu verbissen angehen?

Manchmal hilft schon ein Kaffee, um sich wohlzufühlen. Dann passt die Menge Milch optimal, und auch die Temperatur stimmt, und die Welt sieht viel freundlicher aus. Dann scheint auch von Norden her die Sonne. Dann passiert nicht viel, aber trotzdem scheint alles im Fluss. Es wird sich ergeben, es wird gut sein. Und bis dahin hat man Zeit, um doch einmal Weinert zu lesen.