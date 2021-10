Macrons Herzensprojekt

Hugo Passarello Luna/imago images Türen geschlossen: In der Coronapandemie werden Erwerbslosen in Frankreich wichtige Hilfen gestrichen

Es ist ein Schlag ins Gesicht der Lohnabhängigen: Am Freitag ist in Frankreich die »Reform« der Erwerbslosenversicherung trotz heftigem und monatelangem Widerstand der Gewerkschaften in Kraft getreten. Die Änderung der »assurance-chômage« gilt als ein »Herzensprojekt« von Staatspräsident Emmanuel Macron und soll nach dessen Aussagen dem »wirtschaftlichen Aufschwung« des Landes dienen.

Die »Reform« besteht im wesentlichen aus der Einführung eines neuen Systems zur Berechnung des Erwerbslosengeldes, das eine seit 40 Jahren geltende Regelung zunichte macht: Bisher wurde zur Bestimmung der auszuschüttenden Leistungen lediglich die Arbeitszeit der betroffenen Person herangezogen; Pôle emploi (das französische Arbeitsamt) ermittelte dann den Satz anhand des Durchschnittsgehalts im zurückliegenden Jahr. Damit ist nun Schluss: In Zukunft werden auch die Zeitabschnitte einkalkuliert, in denen nicht gearbeitet wurde – und für die 24 zurückliegenden Monate, bei über 53jährigen gilt hier sogar ein Zeitraum von 36 Monaten. Konkret sieht die Gesetzesänderung vor, dass Beschäftigungslosen finanzielle Hilfe verweigert wird, sofern sie innerhalb der vergangenen 24 Monate nicht mindestens sechs Monate gearbeitet haben. Vor der »Reform« hatte man noch einen Anspruch auf Erwerbslosengeld, wenn man vier Monate in den letzten 28 Monaten gearbeitet hatte. Nach Angaben der staatlichen Arbeitsagentur UNÉDIC sollen durch diese Änderung jährlich 2,3 Milliarden Euro »eingespart« werden.

Diese neue Berechnungsformel erschwert nicht nur den Zugang zur finanziellen Hilfe. Laut UNÉDIC müssen auf das Geld angewiesene Personen mit einer Senkung ihrer Sätze um durchschnittlich 17 Prozent gegenüber der bisherigen Regelung rechnen. Bei 400.000 Personen wird das Geld sogar um 40 Prozent gekürzt.

In einem der Onlinezeitung Mediapart vorliegendem Dokument, das Pôle emploi seinen Beschäftigten zur Erläuterung des neuen Gesetzes zugeschickt hat, wird folgendes Beispiel angeführt: Einem Saisonarbeiter eines Skihotels, der ein halbes Jahr für 2.000 Euro Brutto monatlich arbeitet, standen vor der »Reform« während des restlichen Jahres 1.336 Euro Erwerbslosengeld pro Monat zu. Nach dem neuen Gesetz fällt dieser Betrag auf 881 Euro.

In der ersten Fassung der »Reform« von 2020 waren die Kürzungen noch drastischer; das Erwerbslosengeld sollte in vielen Fällen durch vier geteilt werden. Der französische Staatsrat, oberste Verwaltungsjustiz des Landes, suspendierte aber den Text im November vergangenen Jahres, weil das Vorhaben dem »Gleichheitsprinzip« widersprach. Eine zweite, nur leicht veränderte Fassung des Gesetzes wurde dann Ende Juni dieses Jahres erneut vom »Conseil d’État« gestoppt. Bei der am Freitag in Kraft getretenen Fassung steht das Urteil des Staatsrats noch aus.

Die Gewerkschaften kritisieren nun, Macron würde den »Conseil d’État« umgehen und die »Reform« durchboxen. »Die Regierung hätte auf eine neue Bewertung durch die Behörde warten sollen«, sagte Denis Gravouil, zuständiger Sekretär der Gewerkschaft CGT, am Freitag im Gespräch mit junge Welt. Die CGT werde mit allen anderen Gewerkschaften Einspruch gegen das Gesetz einlegen, erklärte Gravouil weiter.

Der Gewerkschafter lehnt die »Reform« ab, weil sie einen »beispiellosen Fall von Sozialabbau« darstellt. Gravouil bezeichnet sie außerdem als »absurd«. »Eine Person, die beispielsweise in den letzten 24 Monaten zweimal drei Monate gearbeitet hat, wird durch das neue Gesetz deutlich schlechter gestellt, als eine, die einmal sechs Monate am Stück gearbeitet hat; das ergibt keinen Sinn«, so Gravouil.

Dass eine solche »Reform« Unzufriedenheit in der Bevölkerung auslösen wird, weiß auch die Regierung. Am Donnerstag meldete der Radiosender France Inter, dass die Arbeitsämter im Großraum Paris kurzfristig ihre Sicherheitsvorkehrungen verstärkt haben, um sich vor befürchteten Aggressionen angesichts des Inkrafttretens des Textes zu schützen. Demnach wurden für das Personal Hunderte Armbänder zum Auslösen eines Alarms sowie Boxen mit Sirenen und Blitzlicht beschafft.

Macron scheint offenbar zu allem bereit, um rund ein halbes Jahr vor der Präsidentschaftswahl zu demonstrieren, dass er an seinem »Reformprogramm« festhält. Der Widerstand dagegen geht weiter: Am 5. Oktober organisieren die Gewerkschaften einen landesweiten Protesttag gegen die Kürzungspolitik des »président des ­riches« – des Präsidenten der Reichen, wie Macron in Frankreich genannt wird.