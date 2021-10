Erstmals Schura-Rat in Katar gewählt

Doha. Im Golfemirat Katar ist am Sonnabend erstmals der Schura-Rat gewählt worden, der den Monarchen Tamim bin Hamad Al Thani bei seiner Politik berät. Abgestimmt wurde über 30 Mitglieder des Gremiums, die 15 weiteren Mitglieder des Schura-Rates werden vom Emir ernannt. Wie der Wahlausschuss mitteilte, wurde keine Frau in den Rat gewählt. Politische Parteien sind in Katar verboten, und ein Parlament gibt es nicht. Der Schura-Rat billigt den Haushalt, kontrolliert die Minister und kann neue Gesetze vorschlagen. Das letzte Wort hat aber immer der Emir. (AFP/jW)