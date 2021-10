Demo Tausender in USA für Abtreibungsrecht

Washington. Zehntausende Menschen sind am Sonnabend in den USA für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch auf die Straße gegangen. Unter Rufen wie »Hände weg von meinem Körper!« versammelten sich allein in Washington rund 10.000 Demonstrierende und zogen durch die US-Hauptstadt zum Obersten Gerichtshof, der sich an diesem Montag mit dem Thema befassen wird. Die Proteste richteten sich gegen ein neues reaktionäres Abtreibungsgesetz in Texas, gegen das die US-Regierung gerichtlich vorgeht. Kundgebungen fanden in mehr als 600 Städten in allen 50 Bundesstaaten statt. (AFP/jW)