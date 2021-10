Vieh von der Weide vertrieben

Andreas Arnold/dpa Kein Fettnäpfchen ist vor Julia Klöckner sicher. Die Ministerin treibt eine Sau nach der anderen durchs Dorf

Bei der Agrarministerkonferenz (AMK) hatte Julia Klöckner (CDU) keinen guten Stand. Die Vertreter von Bund und Ländern tagten von Mittwoch bis Freitag in Dresden – und schon zu Beginn urteilte der Vorsitzende, Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne), hart über die Bundesministerin: Sie habe ihre Hausaufgaben »zuverlässig nicht gemacht« und versucht, wichtige Entscheidungen auf die Zeit nach der Bundestagswahl zu verschleppen oder ganz auszusitzen.

Als Beispiele nannte Günther die Neuausrichtung der Agrarsubventionen und den Tierschutz. Die Landwirte wüssten selbst, dass die Branche vor großen Veränderungen stehe. Sie wollten davor nicht beschützt, sondern auf diesem Weg unterstützt werden. »Die Bundeslandwirtschaftsministerin erweist der Branche einen Bärendienst, wenn sie hier immer wieder auf die Bremse tritt.«

»Wenn die Koalitionsverhandlungen so laufen wie die heutige Agrarministerkonferenz, dann werden es wohl sehr zähe Verhandlungen«, kommentierte Johann Rathke, Koordinator für Agrar- und Landnutzungspolitik der Umweltorganisation WWF, am Freitag das Geschehen bei der AMK. Mit Blick auf konkrete Ergebnisse seien die Minister von Bund und Ländern hinter ihrem Anspruch zurückgeblieben. Rathke nannte hier unter anderem die Bedingungen, an die Agrarsubventionen in Zukunft geknüpft werden sollen. Zwischen den Ländern gebe es erhebliche Unterschiede, wie zum Beispiel Ökoregelungen ausgestaltet werden sollen, und diese konnten auch in Dresden nicht aufgelöst werden. Aufgrund des enormen Zeitdrucks dürfe es »nicht dazu kommen, dass der Natur- und Klimaschutz am Ende auf der Strecke bleibt«. Ansonsten werde es bis 2027 eine Agrarpolitik geben, welche die Krise in der Landwirtschaft noch mehr verschärfe.

Ende März hatten sich die Agrarminister von Bund und Ländern nach zähen Verhandlungen auf Eckpunkte für eine umweltfreundlichere Landwirtschaft geeinigt. Künftig sollen 25 Prozent der Direktzahlungen für Betriebe an Umweltauflagen geknüpft werden. Entsprechende Verordnungen will Klöckner bis Mitte Oktober vorlegen, sicherte sie am Freitag zu.

Vor der Konferenz hatten mehrere Bauernverbände auf »die bislang völlig unzureichenden Angebote für Grünlandbetriebe« hingewiesen. Sie seien die Verlierer der kommenden Agrarreform, meinte Heiko Strüven vom Bund Deutscher Milchviehhalter (BDM) Schleswig-Holstein. Wenn die Agrarminister »keine zusätzliche Ökoregelung für Weidehaltung und Grünland in die Gesetze hineinverhandeln, treibt dies unsere Kühe entgegen dem, was die Gesellschaft wünscht, von der Weide in den Stall«.

Ein anderer Punkt auf der Tagesordnung der Konferenz war die Afrikanische Schweinepest. Sie gilt als ein Grund für die niedrigen Preise für Schweinefleisch, die die Branche aktuell unter Druck setzen. Nachdem Wildschweine mit dem Erreger infiziert wurden, hatten zahlreiche Länder ein Einfuhrverbot für Schweinefleisch aus Deutschland verhängt. Klöckners Ministerium verwies aber auch auf eine schwache Grillsaison und einen durch die Coronapandemie verursachten Rückgang des Absatzes in der Gastronomie. Alles zusammen hatte für fallende Preise und volle Lager gesorgt. Laut Klöckner liegen rund 260.000 Tonnen Schweinefleisch in den Lagern.

Auch hier stieß dem AMK-Chef Klöckners Agieren auf: »Frau Klöckner hat jüngst zu einem Schweinegipfel eingeladen, bei dem ausgerechnet Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern außen vor waren«. Die drei Länder seien aber das Bollwerk gegen die Schweinepest. Sie nicht zu beteiligen, sei absurd.