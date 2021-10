Die Granden setzen sich ab

Federico Gambarini/dpa Jens Spahn, Armin Laschet und Friedrich Merz (Düsseldorf, 6.11.2018)

Während sich der schwer angeschlagene CDU-Chef Armin Laschet am Sonntag in die »Jamaika«-Sondierungen zu retten versuchte, nimmt das Szenario seiner möglichen Ablösung weiter Konturen an. Niemand bezweifelt mehr, dass er nur in dem unwahrscheinlichen Fall Parteichef bleiben wird, wenn es ihm gelingt, der Union das Kanzleramt zu sichern. Am Sonntag nachmittag kamen die Spitzen von CDU und CSU mit den Sondierern ihrer Parteien zu Vorbesprechungen vor dem am Abend nach jW-Redaktionsschluss geplanten Treffen mit der FDP zusammen. Stellungnahmen gab es keine – es war vor dem Gespräch mit FDP-Chef Christian Lindner und anderen Politikern der Liberalen Vertraulichkeit vereinbart worden.

»In der CDU darf jetzt kein Stein mehr auf dem anderen bleiben«, hatte vorab Tilman Kuban, Vorsitzender der Jungen Union, in der Welt am Sonntag gefordert. Die Partei müsse sich nun »inhaltlich und personell neu ausrichten«. CDU-Parteivize Jens Spahn sprach sich gegenüber dem Blatt für einen Bundesparteitag aus, der spätestens im Januar stattfinden solle. »Dass im Wahlkampf Fehler passiert sind und unser Spitzenkandidat nicht richtig gezogen hat, kann niemand leugnen«, konstatierte Spahn. Das alles klingt nicht danach, als rechnete man in der CDU-Spitze ernsthaft mit »Jamaika«.

Auch CDU-Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen, der Laschet im Kampf um den Parteivorsitz unterlegen war, sprach sich für personelle Konsequenzen und einen Neuanfang seiner Partei aus. Dieser Prozess müsse stattfinden, egal ob die Union an der Regierung beteiligt sein werde oder in die Opposition gehe, sagte Röttgen gegenüber dem Tagesspiegel (Sonntag). Einem Bericht von Bild vom Sonnabend zufolge läuft sich auch CDU-Politiker Friedrich Merz warm und hält sich unter bestimmten Bedingungen eine erneute Kandidatur für den Vorsitz offen. Bei einer Mitgliederbefragung oder Basiswahl werde er wieder antreten, hieß es. Noch am Freitag hatte Merz betont, er richte sich jetzt darauf ein, »ein normaler und hoffentlich guter Abgeordneter zu sein«. Offenbar hat er sich die Sache noch mal überlegt.