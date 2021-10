Verdi: Vivantes blockiert Tarifeinigung

Berlin. Im Tarifkonflikt um Entlastung an den Berliner Kliniken von Vivantes und Charité hat die Gewerkschaft Verdi eine schnelle Verhandlungslösung angemahnt. »Nach drei Wochen Streik ist es höchste Zeit, zu Ergebnissen zu kommen, die den Beschäftigten wirksame Entlastung bringen und eine Beendigung des Arbeitskampfs ermöglichen«, erklärte Meike Jäger, die bei Verdi in Berlin und Brandenburg für das Gesundheitswesen zuständig ist, am Sonnabend. »Doch die Vivantes-Geschäftsführung scheint es weiterhin nicht eilig zu haben. Sie hat die Verhandlungen bis Montag unterbrochen und bislang keine Angebote vorgelegt, die auch nur annähernd einigungsfähig wären.« (jW)