Beijing demonstriert Zugehörigkeit Taiwans

Taipeh. China hat seinen Anspruch über die Zugehörigkeit Taiwans zur Volksrepublik untermauert. Das chinesische Militär schickte zwei Tage in Folge eine Rekordzahl von Flugzeugen in Taiwans »Identifikationszone zur Luftverteidigung«. Nach 38 Maschinen am chinesischen Nationalfeiertag am Freitag meldete das »Verteidigungsministerium« der Taiwaner Administration am Sonnabend 39 Flugzeuge. Am Sonntag waren es tagsüber 16. Als Reaktion aktivierte Taipeh seine Raketenabwehr und schickte selbst Flugzeuge in die Luft. Völkerrechtlich gehört die Insel zu China, die »Identifikationszone« ist zudem eigenmächtig von der Taiwaner Administration festgelegt worden; die Volksrepublik erkennt diese nicht an. (dpa/jW)