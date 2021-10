Sondieren mit Giffey

Emmanuele Contini/imago images Wer Giffey wählt, wacht mit CDU und FDP in der Regierung auf: Berliner wissen, was sie nicht wollen (Berlin, 22.9.2021)

Knapp eine Woche nach dem pannenreichen Superwahlsonntag in Berlin befindet sich die rechte Sozialdemokratin Franziska Giffey auf der Suche nach möglichen Koalitionspartnern. Die SPD hatte die Abgeordnetenhauswahl trotz ihres schlechtesten Nachkriegsergebnisses von 21,4 Prozent gewonnen. Nun können sich die Sozialdemokraten ihre Koalitionspartner aussuchen.

Am Freitag standen zunächst Gespräche mit den alten Partnern der »rot-rot-grünen« Koalition auf der Tagesordnung. Vormittags hatte Bündnis 90/Die Grünen das Vergnügen. Das Treffen in der SPD-Landesgeschäftsstelle dauerte fünfeinhalb Stunden, wie es aus Parteikreisen hieß. Ergebnisse wurden nicht bekannt. Am Nachmittag war dann die Partei Die Linke an der Reihe. Eine Fortsetzung von »Rot-Rot-Grün« scheint indes unwahrscheinlich. Schon im Wahlkampf hatte die frühere Neuköllner Bezirksbürgermeisterin und Bundesfamilienministerin Giffey auf Themen wie innere Sicherheit gesetzt und damit eher einen CDU-nahen Kurs verfolgt. Dass die Sozialdemokratin die Koalitionsfrage bislang offengehalten hat, sorgte auf seiten von Grünen und Linkspartei für Unmut.

So scheint es gut möglich, dass Berlin künftig von einem »rot-grün-schwarzen« Senat regiert wird, also einer sogenannten Kenia-Koalition aus SPD, Grünen und CDU. »Es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, der SPD und die Grünen gewählt hat, aber die CDU ist in Berlin fast gleichauf mit den Grünen«, rechnete die SPD-Spitzenkandidatin der Nachrichtenagentur AFP vor. Als eher unwahrscheinlich gilt derweil die »rot-grün-gelbe« »Ampel«-Koalition. FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja hatte schon vor der Wahl betont, seine Partei wolle »nicht zum Steigbügelhalter einer Linkskoalition light« für SPD und Grüne sein. Eine weitere mögliche Koalition wären die »Deutschland«-Koalition aus SPD, CDU und FDP. Um die Chancen dafür auszuloten, will sich Giffey am Montag mit CDU und FDP treffen und erkunden, welche Schnittmengen es für eine Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gibt.

Martin Sonneborn, Spitzenkandidat der Partei »Die PARTEI« und Europaparlamentsabgeordneter, kommentierte das Sondieren am Freitag gegenüber junge Welt: »Es ist der gewohnte Betrug von Franziska Giffey, wenn sie sich als Sozialdemokratin ausgibt. Sie wäre die perfekte CDU-Bürgermeisterin.« Die Sache habe nur den Haken, dass die Abgeordnetenhauswahl seiner Meinung nach wiederholt werden müsse: »Wir fechten sie gerade an.« Damit spielt Sonneborn auf die Pannenserie am Wahlsonntag an. Die Berliner hatten gleichzeitig Parlamente für Bund, Land und die Bezirke gewählt, dazu kam noch der Volksentscheid der Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen«. Es hätte zu viele Unregelmäßigkeiten gegeben, zu viele Wähler hätten ihre Stimme nicht abgeben konnten, kritisierte Sonneborn.

Der Umgang mit dem erfolgreichen Volksentscheid, der auf die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne abzielt, könnte mögliche Koalitionsverhandlungen mit konservativen Parteien erschweren. Die Partei Die Linke und ihr Spitzenkandidat Klaus Lederer unterstützen das Vorhaben, Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch kann sich die Vergesellschaftung als »Ultima ratio« vorstellen. Die SPD lehnt das Vorhaben genau wie die CDU und FDP ab. Giffey bezeichnete vor der Wahl Enteignungen als »rote Linie« bei möglichen Koalitionsverhandlungen.

Kalle Kunkel, einer der Sprecher der Initiative, sieht das anders. »Wir gehen davon aus, dass es sich die Parteien nicht erlauben können, das demokratische Votum von 59 Prozent der Berlinerinnen und Berlinern zu ignorieren«, sagte er am Freitag gegenüber jW. Seit dem eindeutigen Ergebnis in der Wahlnacht sei von roten Linien nichts mehr zu hören. Die Berliner erwarteten keine verbalen Respektbekundungen, sondern einen Zeitplan zur Umsetzung des Volksentscheids, so Kunkel.