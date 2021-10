Kuscheln der Königsmacher

Michael Kappeler/dpa Drängen auf die Regierungsbank: Die Grünen-Vorsitzenden Baerbock und Habeck sowie FDP-Chef Lindner am Freitag in Berlin

Bündnis 90/Die Grünen und FDP gehen nach ihrer jüngsten Gesprächsrunde über eine künftige Bundesregierung mit demonstrativer Einigkeit in geplante Treffen mit Union und SPD. »Wir fühlen uns gemeinsam beauftragt, in Deutschland einen neuen Aufbruch zu organisieren«, sagte FDP-Chef Christian Linder am Freitag in Berlin nach dreistündigen Sondierungen. Grünen-Kovorsitzende Annalena Baerbock sprach von einem »historischen Moment«. Es gehe darum, ein neues Bündnis zu schaffen, das für einen Aufbruch und »eine wirkliche Erneuerung« sorgen solle – gerade bei großen Aufgaben, bei denen es über Jahre Stillstand gegeben habe. Zu sachlichen Inhalten und möglichen Streitpunkten äußerten sich beide Seiten nach dem Treffen nicht.

»Auch unsere Wahrnehmung ist, dass das, was nach dem Wahlkampf eben auch drohte – großes Kuddelmuddel, Orientierungslosigkeit, Ohgottogottogott, was haben wir denn da gewählt? Was soll denn daraus werden? – eher einer Neugier, vielleicht auch einer Suche nach Orientierung gewichen ist«, sagte Grünen-Kochef Robert Habeck. Dass Grüne und FDP »zusammen einen großen Teil dieser orientierungsgebenden Kraft stellen können«, das wollen sie in diesen Gesprächen gemerkt haben.

Eine »wirkliche Erneuerung« soll es bei der Verkehrspolitik offenbar nicht geben. Für Aufsehen sorgten Aussagen von Grünen-Kofraktionschef Anton Hofreiter. Der Rheinischen Post und dem Bonner General-Anzeiger sagte er: »Selbstverständlich gehen wir mit unseren gesamten Positionen in diese Verhandlungen, dazu gehört auch ein Tempolimit 130 auf Autobahnen.« Auf die Frage, ob die Grünen einen ­Koalitionsvertrag ohne Tempolimit unterschreiben würden, sagte er: »Ich halte nichts davon, einzelne Maßnahmen zur Bedingung zu machen.«

Der Gesprächsreigen geht am Wochenende weiter: Am Sonntag wollen erst SPD und FDP miteinander sprechen, dann SPD und Grüne. Als wahrscheinlich gelten derzeit eine sogenannte Ampel-Koalition beider Parteien unter Führung der SPD oder ein sogenanntes Jamaika-Bündnis unter Führung der Union. (dpa/jW)