Arbeit gegen Sex

imago images / ZUMA Press Reinigen und desinfizieren: Für einen Job bei der WHO wurden viele Frauen sexuell ausgebeutet (Beni, 13.6.2019)

Macht geht einher mit sexueller Ausbeutung und sexualisierter Gewalt. So auch bei der Weltgesundheitsorganisation. Nach ersten Vorwürfen vor einem Jahr, die durch Medienberichte des New Humanitarian und der Thomson Reuters Foundation publik gemacht worden waren, hatte die UN-Organisation Anfang dieses Jahres eine unabhängige Kommission eingesetzt, um die Anschuldigungen, die ihre Mitarbeiter während des Ebolaeinsatzes in der Demokratischen Republik Kongo zwischen 2018 und 2020 betreffen, aufzuarbeiten. Diese hat nun am Dienstag ihre Ergebnisse in Genf vorgelegt – ein »erschütternder Bericht«, so WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus bei der Vorstellung.

Die Kommission führte Gespräche mit 63 betroffenen Frauen und zwölf Männern, Sie dokumentierte neun Fälle von Frauen, die Vergewaltigungen meldeten, sowie 29 ungewollte Schwangerschaften. Es seien 83 mögliche Täter identifiziert worden – 21 von ihnen hätten mit Sicherheit bei der WHO gearbeitet. Die meisten Männer hätten Übergriffe rundheraus abgestritten oder behauptet, der Sex sei einvernehmlich gewesen. Die wahre Zahl von Tätern und Opfern sei wahrscheinlich deutlich höher.

Und was der Bericht gleich zu Anfang zeigt: Diese Ausnutzung einer Machtposition wurde durch die Struktur des Hilfseinsatzes befördert. Bis auf den Bereich der Verwaltung und der Finanzen gab es ein deutliches Übergewicht zugunsten männlichen Personals. Angefangen auf der Führungsebene mit einem Verhältnis von 22,51 zu 77,49 Prozent bis hin zum Bereich logistische und operationelle Unterstützung, in dem lediglich 8,48 Prozent weibliches Personal waren. Frauen blieb also nur: »Um im Job voranzukommen, musste man in Sex einwilligen. Jeder hatte Sex im Gegenzug für irgendetwas«, zitiert die Kommission eine Betroffene.

Und um eine der begehrten Anstellungen zu bekommen – nach Angaben von »Beatrice« zirkulierten die Jobangebote »in der ganzen Stadt, sogar bei den Beerdigungszeremonien von Ebolaopfern« –, wurde die Notsituation der Frauen schamlos ausgenutzt. So berichtete »Severine«, sie sei nach der Bewerbung um einen Job in ein Hotel bestellt worden, der Job sei ihr im Gegenzug für Sex angeboten worden, und als sie sich weigerte, habe der Mann sie vergewaltigt. Laut der Berichte des New Humanitarian und von Thomson Reuters waren Frauen betroffen, die als Köchinnen, Putzhilfen oder bei Informationsprogrammen für die Bevölkerung arbeiteten. Sie hätten Kurzverträge für etwa 50 bis 100 Dollar im Monat bekommen, mehr als zweimal soviel wie bei vor Ort vorhandenen Jobs.

Nach Ausbruch der Epidemie hatte die WHO Notfallteams in die betroffenen Orte Beni, Butembo and Goma geschickt. Die Kommission legt in ihrem Bericht dar, dass die WHO zwar »über einen angemessenen Rechtsrahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch« verfüge, die entsandten Teams jedoch »die Dimension des Risikomanagements im Zusammenhang mit sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch überhaupt nicht kannten, da ihnen kein Spezialist für die Prävention und Bekämpfung von sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch angehörte«. Es liege daher auf der Hand, dass die vor Ort eingesetzten Teams »von vornherein nicht in der Lage waren«, diese offenkundigen Risiken zu bewältigen.

Kritisiert wird in dem Bericht, dass dies aber gerade nötig gewesen wäre angesichts der bereits bei dem vorherigen Einsatz vorgebrachten gleichgerichteten Vorwürfe »und darüber hinaus der zahlreichen Vorfälle von sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch, die sich in der Vergangenheit bei verschiedenen UN-Einsätzen ereignet haben«. Nach Angaben von AFP von Mitte September gab es seit 2010 diesbezügliche Beschuldigungen gegen 1.265 Soldaten, Polizisten und andere UN-Mitarbeiter. Laut dem PBS-Dokumentarfilm »UN Sex Abuse Scandal« von 2018 seien in den vorangegangenen 15 Jahren jedoch lediglich 53 »Blauhelme« sowie ein ziviler »Friedenssoldat« wegen Sexualdelikten ins Gefängnis geschickt worden.

Von seiten der WHO hieß es nun reumütig, die Organisation werde umgehend an internen Prozessen arbeiten, damit sich solche Vorgänge nie wiederholten.