»Wir setzen auf die kritische Öffentlichkeit«

imago images/Jochen Tack Für den Profit der Energieriesen werden ganze Dörfer zerstört. Hier beklagt sich niemand über »Enteignungen«

Sie verteidigen mit einem breiten Bündnis das Dorf Lützerath, das für die Erweiterung des Tagesbaus Garzweiler II abgerissen werden soll. Auf einer Pressekonferenz sollen an diesem Freitag weitere Protestaktionen angekündigt werden. Was ist geplant?

An diesem 1. Oktober beginnt die Rodungssaison. Wir stellen uns den zu erwartenden Rodungsarbeiten in den Weg. Das Dorf ist das letzte, was RWE und ihrem Streben nach Profit noch im Weg steht. Wir planen, die Strukturen vor Ort zu verteidigen und weiter auszubauen. Seit dem 29. September und noch bis zum 6. Oktober läuft eine »Skillshare-Woche« unter dem Motto »Alle Bäume bleiben!« – Skillshare bedeutet: Teilen von Kenntnissen und Fähigkeiten. Es gibt ein Workshopprogramm, bei dem es etwa um die Weitergabe von Techniken des Bauens, Kletterns oder Blockierens geht. Für diesen Freitag ist eine Aktion des Bündnisses »Alle Dörfer bleiben« unter der Überschrift »Platz nehmen für Lützerath!« geplant. Wir nehmen uns gemeinsam die Straßen des Dorfes, setzen uns auf gelben Stühlen, Picknickdecken, Hockern und dergleichen schützend vor die Bäume, Häuser und Wiesen.

Mit welcher Teilnehmerzahl rechnen Sie für die Proteste?

Für die »Skillshare-Woche« rechnen wir mit etwa 500 Menschen. Übers Wochenende werden vermutlich mehr Teilnehmende da sein, weil dann auch Aktionen stattfinden. Wir mobilisieren auch breit für das »Unräumbar-Festival«, das hier Ende Oktober stattfinden soll.

Welche Aktivitäten erwarten Sie von RWE?

Was RWE plant, ist noch unklar. Aber sie könnten jetzt schon mit dem Roden anfangen. Wir sind vor Ort präsent, so dass wir, wenn etwas passiert, mit Protesten jeglicher Art reagieren können.

Doch der Hof des Bauern Eckardt Heukamp gehört dem Konzern noch nicht?

Eckardt hat gegen die Enteignung durch RWE geklagt. Der Gerichtstermin ist der 17. Dezember. RWE hat eine frühzeitige Besitzeinnahme zum 1. November beantragt, gegen die er auch geklagt hat. Im schlimmsten Fall könnte RWE Anfang November ganz Lützerath gehören. Eckardts Grundfläche ist zwar relativ groß, alle anderen Flächen gehören RWE aber bereits. Auch darauf stehen Bäume, die jetzt schon gerodet werden könnten. Vorn an der L 277 ist eine lange Baumreihe, die zwar noch von Eckardts Eltern gepflanzt wurde, aber nicht auf seinem Grundstück steht.

Wurden wie im Hambacher Forst zur Verteidigung der Bäume Baumhäuser gebaut?

Baumhäuser gibt es hier seit etwa einem Jahr. Lützerath ist kein Wald, sondern ein Dorf mit einer sehr großen Wiese. Es gibt aber genug Bäume, um Baumhäuser zu bauen. Wir haben auch damit angefangen, Hütten zu bauen, die auf Stelzen stehen. Eckardt hat das Haus seiner Eltern zur Verfügung gestellt, da gibt es eine Küche, ein paar Schlafzimmer und ein Büro.

Bündnis 90/Die Grünen in NRW befürchten eine Eskalation wie im Hambacher Forst. Befürchten Sie das auch?

Das bleibt abzuwarten. Jedenfalls laufen offenbar ähnliche Vorbereitungen wie im »Hambi«. Aus einem Hof, dem Pesch-Hof, wurde in den letzten Tagen viel Mobiliar herausgeholt, so dass wir davon ausgehen, dass da etwas vorbereitet wird. Es gab die Information, dass RWE dort eventuell eine Art Festung aufbauen möchte. So etwas gab es ja bei den Rodungen im Dannenröder Forst: eine riesige Festung aus Containern, gesichert mit Gittern und Stacheldraht, wo die Baumaschinen untergestellt waren.

Erwarten Sie von der »schwarz-gelben« Landesregierung in NRW ein Entgegenkommen?

Nein, da haben wir jegliche Hoffnung verloren. Darum setzten wir auch nicht auf die Politik, sondern auf die kritische Öffentlichkeit. Für viel Berichterstattung hat am 25. September der Besuch von Greta Thunberg und Luisa Neubauer von »Fridays for Future« in Lützerath gesorgt. Das ist gut, denn es gibt immer noch viele, die den Ort nicht kennen. Wir wollen, dass es wie der Hambacher Forst zu einem Symbol des Antikohlekampfes wird.