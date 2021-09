Von Nullen und Einsen

Friso Gentsch/dpa »Zug der Zeit«: Klassenraum in Niedersachsen

»Die Technik ist ins Rollen gekommen«, meinte GEW-Vorstandsmitglied Anja Bensinger-Stolze. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hatte am Mittwoch zu einer hybriden Pressekonferenz (in Berlin und online) geladen. Anlass war die Vorstellung einer Studie zum »pandemiebedingten Digitalisierungsschub«, den die deutschen Schulen erfahren haben.

2.750 Lehrkräfte wurden mit ausführlichen Fragebögen »gequält«, berichtete Studienleiter Frank Mußmann (Universität Göttingen), und referierte »bundesweit repräsentative« Ergebnisse zum »Entwicklungssprung« der Jahre 2020/21. Doppelt so viele Lehrkräfte greifen demnach heute auf eine digitale Infrastruktur und eine »Digitalstrategie« ihrer Schule zurück (50 statt 26 bzw. 61 statt 27 Prozent). Die IT sei »mittlerweile in den Einrichtungen angekommen«, so Mußmann. Von einer halbwegs koordinierten Vorwärtsbewegung kann allerdings keine Rede sein. Oft wurden in großer Not pragmatische Lösungen fürs Fernlernen, den Wechselunterricht etc. entwickelt, vielfach in Eigeninitiative. Der Soziologe sprach von »Ad-hoc-Digitalisierung«. Das bei der Kultusministerkonferenz Ende 2016 formulierte Ziel übrigens, jedem Schüler bis 2021 einen digitalen Schularbeitsplatz einzurichten, sei trotz aller Covid-forcierten Bemühungen »im wesentlichen nicht erreicht« worden.

»Große digitale Kluft«

Wird ein Entwicklungsschub nicht politisch gelenkt oder wenigstens eingehegt, verschärft das die Ungleichheit. Und so ist das zentrale Studienergebnis eine »große digitale Kluft zwischen den Schulen« (Mußmann). Die Autoren sprechen von »Vorreiter-« und »Nachzügler-Schulen«. Erstere machen die zwölf Prozent am oberen Ende der Skala aus, letztere das untere Drittel. In ersteren verfügen 72 Prozent der Lehrkräfte über für Digitalunterricht geeignete Räumlichkeiten, in letzteren nur fünf Prozent. Auch sonst sind die Verhältnisse deutlich. Internetzugang beim Unterrichten: 94 vs. 37 Prozent, Endgeräte für den Unterricht: 87 vs. 29 Prozent, für Schüler: 89 vs. 40 Prozent. Ein »Riesen-Gap«, so Mußmann, mit »besorgniserregenden« Konsequenzen für die vielbeschworene Chancengleichheit im Bildungswesen.

Grob gesagt, perfektionieren die einen längst das Erstellen digitaler Inhalte, während die anderen erst noch in die Lage versetzt werden müssten, »Fake News« zu identifizieren. Und auch die Lehrer werden abgehängt, haben weniger Perspektiven, dafür deutlich mehr Stress. Auch das ist ein Ergebnis der Studie. »Wir haben Technikstress in acht Dimensionen gemessen«, erklärte Mußmann. 69 Prozent der befragten Lehrkräfte haben das Gefühl, sich ständig mit einem Plan B für den Fall absichern zu müssen, dass die IT ausfällt. 43 Prozent sehen ihre Privatsphäre bedroht (95 Prozent nutzen private Endgeräte zu dienstlichen Zwecken häufiger als vor der Pandemie) usw. – je schlechter die Bedingungen für Digitalunterricht, desto höher das Stresslevel. Und damit auch die psychische Erschöpfung (Burnout). Einzig die Verunsicherung durch ständig neue Medien und Techniken ist bei den Nachzüglern schwächer ausgeprägt.

Aus Fleisch und Blut

Das so bezifferte Auseinanderdriften der Bildungseinrichtungen »vertieft auch die soziale Spaltung in der Gesellschaft«, unterstrich Bensinger-Stolze, und forderte eine spürbare Entlastung der Lehrkräfte, von denen laut Studie jede vierte nicht mit der gesetzlich festgelegten Höchstarbeitszeit von 48 Wochenstunden hinkommt. Vorstandskollege Ralf Becker konkretisierte, eine »Reduzierung der Pflichtstunden« sei überfällig. Außerdem müssten die Digitalpaktmittel für die IT-Administration endlich zum Auftauchen »leibhaftiger Personen an den Schulen« führen. Wo der Handlungsbedarf am dringendsten sei, zeigten die erhobenen Zahlen: »Ungleiches muss ungleich behandelt werden, will man digitale Verlierer verhindern« (die ja aus Fleisch und Blut wären).

Bedenken gegenüber der Digitalisierung kamen bei dem Termin nicht zur Sprache, beinahe schien der Zug der Zeit schon über Präsenzunterricht und Handschriftliches hinweggerollt.

Sozialdaten zu Schülern oder Einzugsgebieten wurden nicht erhoben. Dass »Nachzügler-Schulen« häufig in sozialen Brennpunkten lägen, lasse sich »vermuten, weil an Schulen mit besonderen sozialen Herausforderungen häufig Investitionsmittel fehlen, es wird aber nicht allein dieser Zusammenhang sein«, erklärte Koautor Thomas Hardwig. Es gebe auch in Brennpunkten Schulleitungen, die Konzepte entwickelten und Mittel abriefen, und solche, die das nicht auf die Reihe bekämen.

Real- und Hauptschulen wurden für die Studie nicht berücksichtigt, bestätigte Hardwig auf Nachfrage gegenüber jW. »Diese Schultypen ticken noch einmal anders. Wenn man nur 3.000 Leute befragt, bekommt man da keine signifikanten Aussagen, die Komplexität bringt dich am Ende um. Aber es wäre nötig, genauso für Grundschulen.« Hinter den Nachzüglern ist noch Raum für Forschung.