Basteln am Bürgerblock

Kay Nietfeld/dpa Bleibt Laschet zugeschaltet? Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Christian Lindner (Berlin, 16.6.2021)

Jamaika ist nicht nur ein Sehnsuchtsort für Reggaefans und Kiffer, sondern am Ende der ersten Woche nach der Bundestagswahl vorläufig auch noch die »Rettungsinsel« der Union. Trotz der schweren Niederlage vom Sonntag streben CDU und CSU ungeachtet des erkennbaren Unwillens in Teilen der Bundestagsfraktion und der ungeklärten Zukunft von Parteichef Armin Laschet nach wie vor eine »Jamaika-Koalition« mit den Grünen und der FDP an. Am Wochenende sollen die entsprechenden Sondierungen beginnen. Die Unionsspitze will sich am Sonntag mit Vertretern der FDP treffen. Für Dienstag vormittag seien auch Gespräche mit den Grünen verabredet, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Donnerstag in Berlin. Die Grünen bestätigten den von Ziemiak genannten Termin.

Aus Unionskreisen hieß es, die Parteichefs von CDU, CSU und FDP, Armin Laschet, Markus Söder und Christian Lindner, hätten den Termin gemeinsam festgelegt. Die Teilnehmer der verschiedenen Delegationen sollten noch am Donnerstag bestimmt werden. Söder soll zuvor ein bisschen gebremst und dem Vernehmen nach intern mitgeteilt haben, dass Freitag und Sonnabend für die CSU als Termine nicht in Frage kämen. Begründung: Am Freitag sei eine Feier zum 80. Geburtstag des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chefs Edmund Stoiber geplant. Am Sonnabend habe Söder mehrere CSU-Gremiensitzungen in den Bezirksverbänden im Kalender.

Am Freitag wollen sich derweil wieder Vertreter des »gelb-grünen« liberalen Parteienblocks treffen, diesmal in großer Runde. Führende Grünen-Politiker senden unausgesetzt Blumensträuße an die Liberalen. »Die FDP hat dazugelernt«, schwärmte der frühere Grünen-Fraktionschef und Bundesumweltminister Jürgen Trittin, der immer noch als »linker« Grüner gehandelt wird und sich in den vergangenen Tagen wieder auffällig häufig zu Wort meldete, gegenüber der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.

Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, die dem zehnköpfigen Team für die Sondierungen angehört, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, vor vier Jahren, als die weit fortgeschrittenen Verhandlungen für ein »Jamaika-Bündnis« gescheitert seien, habe man mit der FDP »nicht gerade ein Vertrauensverhältnis« gehabt. Das habe sich geändert. Abgeordnete der beiden Fraktionen hätten miteinander geredet, es habe gemeinsame Gesetzentwürfe gegeben, man habe persönliche Vertrauensverhältnisse aufgebaut. Die Aussichten der »Jamaika-Variante« beurteilte Göring-Eckardt skeptisch. »Beim Blick auf den Zustand der CDU sehe ich aktuell nicht, wie eine Koalition mit CDU und CSU gehen soll«, sagte sie. Sie halte die Union derzeit nicht einmal »für sondierungsfähig«.

SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider bekräftigte unterdessen im ARD-»Morgenmagazin«, seine Partei wolle eine »Koalition auf Augenhöhe« mit Grünen und FDP. Trotz der inhaltlichen Gegensätze zwischen SPD und FDP halte er es für möglich, »sich gegenseitig zu befruchten, wenn man das Beste aus allen Welten zusammenpackt«. Er sei zuversichtlich, dass eine Einigung auf eine Koalition »auch sehr schnell gelingen kann«. FDP-Vize Stephan Thomae erklärte dagegen, aus Sicht seiner Partei sei die Union für eine Regierungsbeteiligung bislang »nicht raus«. Für die FDP halte er weiterhin eine »Jamaika-Koalition« für näherliegend, sagte er im Inforadio des RBB.

Solche Äußerungen ermutigen das Laschet-Lager in der Union. Die CDU wolle keine Zeit verlieren, um eine »Zukunftskoalition für Deutschland zu entwickeln«, war am Donnerstag aus der Partei zu hören. Laschet bekommt derweil immer mehr Gegenwind, vor allem aus dem Osten. Mehrere Thüringer CDU-Kreisverbände sprachen sich für eine personelle Erneuerung an der Spitze der CDU aus. Es sei richtig, dass sich die CDU eine Regierungsbeteiligung als Option offenhalte, heißt es in einem offenen Brief des Kreisverbandes Altenburger Land, der bei Twitter verbreitet wurde. Das könne »allerdings nicht mit Armin Laschet geschehen«. Eine »Jamaika-Koalition« mit Laschet als Kanzler hätte, so der Kreisverband, von Anfang an den Makel, »den Wahlverlierer gegen die Stimmung in der Bevölkerung ins Amt gehoben zu haben«.