Ein Drittel kam durch

Steppenwolf Berlin »Hier geht es nicht um Konkurrenz und Wettkampf«: Peloton der »Steppenwolf«-Challenge

Völlig fertig fährt Oliver von Manowski am Sonntag abend durch das Bernauer Steintor, als gerade die Glocken der Marienkirche 22 Uhr schlagen. Genau 84 Stunden nach dem Start am selbigen erreicht er als zehnter das lang ersehnte Ziel. »Was für ein Ritt, meine Beine werde ich bestimmt noch einige Tage spüren«, sagt der Berliner und lässt sich auf eine Bank fallen. Er ist Teil des »Steppenwolfs«, einer erstmals stattfindenden Mountain- und Gravelbike-Challenge von Berlin nach Usedom und zurück, die in Bernau startete und endet. Die wilde Fahrt über 660 Kilometer Wander-, Wald- und Feldwege sowie einige Kilometer Kopfsteinpflaster ist Teil eines immer populärer werdenden Trends, des sogenannten Bikepackings. Ohne Support von außen treten Fahrerinnen und Fahrer an, um über mehrere Tage mit dem Nötigsten dabei eine bestimmte Strecke zu absolvieren. Übernachtet wird entweder im Biwacksack oder in Hütten am Wegesrand. Um so mehr freuten sich die 30 Starter am vergangenen Donnerstag morgen über das relativ trockene und warme Wetter.

Nach dem Start fuhr das Feld über Schotter- und Plattenwege raus Richtung Werneuchen. In der Märkischen Schweiz bei Buckow und auf dem Bergwanderweg bei Bad Freienwalde warteten die ersten großen Herausforderungen. Während viele die erste Nacht nach ca. 150 Kilometer rund um Bad Freienwalde verbrachten, waren die ersten bereits weit hinter Prenzlau und den Kopfsteinpflasterstrecken von Strasburg. Michael Krüger aus Erkner erreichte am Freitag nach genau 24 Stunden als erster die Ostsee bei Heringsdorf. »Die Strecke nach Usedom schien erst mal flach und leicht, aber der Gegenwind hat einem ganz schön den Zahn gezogen«, schildert Jonathan Lenz die letzten Kilometer vor der Insel. Er erreichte hinter Krüger als zweiter den Checkpoint in Koserow, wo alle Fahrerinnen und Fahrer sich einen Stempel abholen mussten. Währenddessen stiegen die ersten bereits wieder in die Bahn: einige aus Erschöpfung, einem brach die Schaltung ab, ein anderer landete nachts in einem Wassergraben.

In der zweiten Nacht zeigten sich schon deutliche Unterschiede: Während mehrere es sich am Lagerfeuer auf Usedom gemütlich machten, jagten Lenz und Krüger gemeinsam weiter durch die Nacht. »Ich musste mich zweimal für eine Viertelstunde hinlegen. Einfach weil ich gemerkt habe, dass es mir schwerfiel, geradeaus zu fahren«, erzählt der Biesenthaler Lenz. Schließlich erreicht er am Samstag morgen um 9.58 Uhr nach nicht mal 48 Stunden das Ziel in Bernau, sein Weggefährte kommt eine Stunde später an. Gewonnen haben sie nichts, doch das ist Teil des Konzepts: »Hier geht es nicht um Konkurrenz und Wettkampf, jeder fährt für sich und doch mit allen gemeinsam«, so Lenz.

Mit dem »Steppenwolf« wollen die Veranstalterinnen und Veranstalter auch auf die zunehmenden Gefahren des Klimawandels in der Region aufmerksam machen: Brandenburg drohe die Versteppung, viele Seen verlieren seit Jahren an Wasser. Gleichzeitig bedroht der Meeresspiegelanstieg die Küste Usedoms. »Der vermeintlich grüne Radsport spielt da auch eine Rolle, viele Teams haben Ölkonzerne als Sponsoren, die sich damit sauberwaschen«, so Ludwig Berndt, einer der Organisatoren. Dagegen wolle man einen unkommerziellen und ökologischen Radsport stellen.