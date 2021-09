El-Hassan darf beim WDR nicht moderieren

Köln. Nach Antisemitismusvorwürfen gegen die Journalistin Nemi El-Hassan hat sich der WDR zum jetzigen Zeitpunkt dafür entschieden, die 28jährige die Wissenschaftssendung »Quarks« nicht moderieren zu lassen. Das sagte WDR-Intendant Tom Buhrow am Dienstag. Das Problem sei in seinen Augen nicht so sehr ihre Teilnahme an einer Al-Kuds-Demonstration vor sieben Jahren, da sie sich davon klar distanziert habe. Es hätten sich aber auch aus jüngster Zeit »problematische Likes« von ihr in sozialen Netzwerken gefunden. (dpa/jW)