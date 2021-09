Bild kontra öffentliche Sender

imago images/Jens Jeske Ziel der Hetze: Bild bezeichnete die Moderatorin Nemi El-Hassan als »Islamistin beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen«

Im Islam, doziert der Mann mit der Brille und dem leicht schiefsitzenden Krawattenknoten, könne es eigentlich gar keine Wissenschaft geben. Denn am Ende dürfe dabei ja nichts herauskommen, »was dem heiligen Koran widerspricht«. Mit diesem haarsträubenden Unsinn versuchte sich Bild-Chefredakteur Julian Reichelt am 13. September im hauseigenen Sender Bild TV als Islamexperte. Der Auftritt war Teil der »Affäre« um die deutsch-palästinensische Journalistin und Medizinerin Nemi El-Hassan, die Bild an diesem Tag lostrat. Und es war einer von mehreren ähnlich gelagerten Beiträgen, die eines zeigten: Seit dem Sendestart von Bild TV (siehe jW 9.9.2021) von vor einem Monat haben Reichelt und Co. die Kampagne gegen die öffentlich-rechtlichen Sender (ÖRR) noch einmal forciert.

Tatsächlich hatte Nemi El-Hassan, die ab Oktober das WDR-Wissenschaftsmagazin »Quarks« moderieren sollte, 2014 an der Al-Kuds-Demonstration in Berlin teilgenommen, bei der gegen die Politik Israels protestiert wird. Dann hatte sie in einem Video der Bundeszentrale für politische Bildung 2015 erklärt, das Wort »Dschihad« habe auch positive Bedeutungen. Bild TV nutzte das für übelste Hetze. El-Hassans Äußerungen seien »Relativismus«, geiferte Reichelt, »eine der tödlichsten Ideologien, die es auf der Welt gibt«. Die Al-Kuds-Demo in Berlin sei eine »Israel-Hass-und-Vernichtungsdemo«. Und es sei absurd, dass »wir« von »unseren Gebührengeldern« dafür bezahlten, »dass eine Islamistin beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein Wissenschaftsformat moderiert«.

Dass die Ärztin keine »Islamistin« ist und in dem Video von 2015 überhaupt nichts relativiert hat, stellte der deutsch-israelische Autor Ahmad Mansour drei Tage später in der Zeit richtig. »Die schöne Seite des Islams öffentlich darstellen zu wollen und dabei den Dschihad einmal nicht mit Gewalt zu verbinden, wie Nemi El-Hassan es tat, ist legitim«, schrieb er. Doch die Intervention kam zu spät, ebenso El-Hassans Eingeständnis, die Teilnahme am Al-Kuds-Marsch sei »ein Fehler« gewesen. Der WDR war bereits über das Stöckchen gesprungen, das Bild hingehalten hatte. Der für November geplante Start der Moderatorin bei »Quarks« wurde ausgesetzt, um die Vorwürfe zu prüfen.

Bild legte noch in derselben Woche gegen die ÖRR nach. »ARD schickte trainierte Aktivistinnen in die Wahlarena«, titelte das Blatt am 16. September. In der am Vorabend im Ersten ausgestrahlten Sendung »Wahlarena« mit CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet hatten zwei junge Frauen zu den Fragestellern gehört, die von der im April gegründeten Hamburger »Aktivist:innen-Agentur« gecoacht worden waren. Bild skandalisierte das. Agenturgründerin Emily Laquer werde vom Verfassungsschutz der »linksextremen Szene zugeordnet«, habe an den »G-20-Blockaden« in Hamburg teilgenommen, hieß es da.

Tatsächlich war Laquer 2017 eines der bekanntesten Gesichter des G-20-Protests und ist bei der Interventionistischen Linken in Hamburg aktiv. Die Agentur gründete sie, weil soziale Bewegungen in der TV-Primetime zu wenig vorkommen. Gegenüber jW sagte Laquer am Mittwoch, ihre Agentur habe seit April 270 »Aktivistinnen und Aktivisten« gecoacht. Geübt werde, »wie man ein Interview in Zeitungen, Radio und Fernsehen gibt, sich auf eine Talkshow und auch auf einen Shitstorm vorbereitet«. Politiker wie Laschet gäben »riesige Geldsummen« für professionelle Medienberatung aus. »Unsere Trainings stellen Waffengleichheit her«, so Laquer. »Die Aktivistinnen in der Wahlarena waren großartig«, sagte sie. Sie hätten »mutig und klar« die drängenden Krisen auf den Punkt gebracht.

Für Moritz Tschermak, Chefredakteur des medienkritischen Bildblog, kommen die Angriffe auf die ÖRR nicht überraschend. »Die Bild-Redaktion fährt seit einigen Wochen, wenn nicht Monaten, eine regelrechte Kampagne gegen die Öffentlich-Rechtlichen«, sagte er am Dienstag gegenüber jW. Aus jedem noch so kleinen Fehler werde ein Skandal gemacht. Aus Tschermaks Sicht ist die Ursache für die Kampagne vor allem im Start von Bild TV zu sehen: »Die Öffentlich-Rechtlichen sind für die Bild-Redaktion jetzt direkter Konkurrent im TV-Markt.«