Taz auf Kürzungskurs

imago images / epd Unangenehm überrascht: Selbst hausintern wird die Einstellung der Lokalseiten als »ein Schlag ins Kontor« bezeichnet

Es klingt wie ein Bedauern: »Das seltsame Wort Transformation fällt inzwischen bei hausinternen Treffen in nahezu jedem fünften Satz.« Diese Äußerungen von Redakteurin Friederike Gräff finden sich in der Wochenendausgabe der Taz Nord vom 11./12. September. Tatsächlich läuft seit Monaten ein durchgreifender »Umbauprozess« bei der Berliner Tageszeitung, der Veränderungen auch für die Regionalteile mit sich bringt und Mitarbeitern und Lesern einiges abverlangt. In der erwähnten Wochenendausgabe informierte die Redaktion auf mehreren Seiten über zwei dieser Veränderungen. Die betreffen vor allem die Taz Nord, die in Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen erscheint, aber auch die Taz Berlin, die außer in der Hauptstadt auch in den ostdeutschen Bundesländern zur Ausgabe gehört.

Eine der Neuerungen dürfte manchen Taz-Leser in Hamburg und Bremen schmerzen. Ab dem 9. Oktober wird es die Taz Hamburg und die Taz Bremen nicht mehr geben. Bisher erschienen die Lokalseiten täglich auf der letzten Seite der Taz Nord als Wechselseiten. Künftig gehen sie, wie Jan Kahlcke, Redaktionsleiter der Taz Nord, in der besagten Ausgabe schreibt, »thematisch in unserer Nord-Ausgabe auf, die künftig von Flensburg bis Göttingen, von Ludwigslust bis Borkum gleich aussehen wird. Mit drei aktuellen, politischen Seiten, neuen Formaten und einer überarbeiteten Kulturseite als krönenden Abschluss.«

Im Gespräch mit junge Welt am Dienstag verhehlte Kahlcke nicht, dass mit der Einstellung der Lokalseiten das eine oder andere lokale Thema aus den beiden Hansestädten wegfallen könne, etwa weil es nicht für alle Leser im Norden von Interesse ist. Die wichtigen Themen aus Hamburg und Bremen würden sich aber wie bisher in der Taz Nord finden. Einen Verlust an Pressevielfalt für die beiden Hansestädte sieht Kahlcke nicht. »Mit uns ist nach wie vor zu rechnen, in beiden Städten werden wir weiterhin genau hinsehen«, sagte er. Dass die Einstellung der Lokalseiten für manchen Leser »ein Schlag ins Kontor« ist, räumte Kahlcke ein. Immerhin gab es die Taz Hamburg seit 40, die Taz Bremen seit 30 Jahren. Den »ganz großen Schmerz« hätte die Leserschaft allerdings schon vor 16 Jahren verkraften müssen, als die Lokalausgaben in der Taz Nord aufgingen.

Die zweite Veränderung betrifft Taz Nord und Taz Berlin gleichermaßen. Ab dem 9. Oktober werden deren Redaktionen keine eigenen Wochenendausgaben von bis zu zwölf Seiten mehr produzieren, sondern ein gemeinsames Buch von acht Seiten, das »Stadtland« heißt und bundesweit erscheint. Dafür sollen die Themen, die in den beiden Regionen für relevant gehalten werden, so herausgearbeitet werden, dass sie überall im Land gelesen werden.

Die Veränderungen haben auch personelle Konsequenzen. Weil »Kapazitäten frei werden«, würden eine Stelle aus Hamburg und eine aus Berlin »zeitlich gestreckt und in kleinen Schritten« in die Zentrale gezogen, erklärte Ulrike Winkelmann, eine von drei Taz-Chefredakteurinnen, am Montag gegenüber junge Welt. Es müsse aber niemand deshalb gehen. »Wir arbeiten nur mit Stellenanteilen, die frei werden, oder mit Leuten, die sowieso nach Berlin wollen«, sagte Winkelmann. In der Redaktion der Taz Nord in Hamburg werden die Veränderungen weitgehend mitgetragen, wie diese Zeitung aus dem Umfeld erfuhr. Unmut gebe es allerdings, so heißt es, weil der Eindruck bestehe, Chefredaktion und Geschäftsführung bedienten sich, wenn es um »Ressourceneinsparungen« gehe, immer zuerst bei den Regionalausgaben.

In der Berliner Zentrale wird derweil weiter an den »Zukunftsprojekten« der Taz gewerkelt, so am Internetauftritt des Blattes, der Taz-App und dem Umbau der Wochenendausgabe zu einer Wochenzeitung (siehe jW vom 10.6.2021), die die ganze Woche am Kiosk verkauft werden soll. Alles mit dem langfristigen Ziel, Druck- und Vertriebsausgaben zu reduzieren. »Wir machen einen Umbau, um in einer Zukunft ohne gedruckte Werktagsausgabe bestehen zu können – aber wir machen den, ohne zu wissen, wann«, so Winkelmann. Die Taz-App werde ausgebaut, »um als Tageszeitung die Werktagsausgabe zu ersetzen«, allerdings erst dann, »wenn wir den Druck der Werktagsausgabe definitiv nicht mehr rentabel finden. Aktuell denken wir, dass es im Laufe des Jahres 2023 sein wird«, sagte sie. Konkreter lasse sich das aber nicht sagen. Die Printauflage der Taz sei momentan jedenfalls »relativ stabil«.