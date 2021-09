Nachschlag: Für die Freiheit

Michael Kappeler/dpa Annalena Baerbock (r.) und Robert Habeck (M.) auf dem Weg zum ersten Franktionstreffen der SPD nach den Wahlen (Berlin, 28.9.2021)

Großes Liberalala. FDP und Grüne sondieren. Baerbock, Habeck, Lindner und Wissing inszenieren sich bei Insta. Lindner hat die Haare schön. Habeck gibt sich nachdenklich, packt den Schmollmund aus. Die fromme Katrin Göring-Eckardt durfte nicht mit aufs Selfie. Sie musste am Dienstag abend in den »Tagesthemen« nachsitzen. Dafür weiß sie, was den Kern der Sondierungsgespräche ausmacht: »Ich kann mir vorstellen – das sage ich auch als Ostdeutsche, die in einer Diktatur aufgewachsen ist –, dass man das Thema Freiheit zu einem sehr zentralen Thema macht.« FDP und Grünen gehe es nicht um den »kleinsten gemeinsamen Nenner«, sondern um das »große Ganze«. Darüber werde auch schon seit Jahren in Hinterzimmern beraten. Die großen Linien sind klar: Die Klimakrise löst der Finanzmarkt, die »Digitalisierung« gibt der öffentlichen Verwaltung den letzten Rest. Minderheiten – diverse Millionäre und Oligarchen – werden im In- und Ausland gefördert. Die lohnabhängige Mehrheit der Gesellschaft soll sehen, wo sie bleibt. (sz)