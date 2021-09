imago/ZUMA Press

Spiel verloren

Zu jW vom 28.9.: »Harte Wand«

Die Karten liegen nun auf dem Tisch, und unübersehbar ist: Mit dem Blatt »Regierungsbeteiligung« hat Die Linke krachend und existenzbedrohend überreizt. Bezeichnend für den erbärmlichen Zustand der Linkspartei sind die konfusen Reaktionen der Parteiverantwortlichen. Mehr als einen unverbindlichen und nach allen Seiten offenen »Willen zu einer Änderung« ist man offenbar nicht imstande oder willens zu bekunden. Mit einer internen Diskussion »einerseits – andrerseits« wird man keinen einzigen früheren Anhänger zurückgewinnen. Das wird wohl nur gelingen, wenn man schnell, präzise und radikal die richtigen Schlussfolgerungen daraus zieht und diese umsetzt. Im Klartext: die Verantwortlichen von der Verantwortung befreien, die Schwerpunkte vom Parlament auf die Straße verlegen und die verlorengegangenen linken Kernthemen und Grundsätze wieder zurück an Bord holen.

Dieter Reindl, Nürnberg

Mehr Realpolitik

Zu jW vom 28.9.: »Harte Wand«

(…) Der Absturz der Partei Die Linke geht derart in Mark und Bein, dass eine schonungslose Aufarbeitung unbedingt notwendig ist. Es sind wohl drei wesentliche Komplexe, weshalb die Partei derart abgestraft wurde: der interne Streit und der teils respektlose Umgang zwischen Mitgliedern und Funktionären untereinander, (…) eine schwankende Position in nahezu allen außen- und verteidigungspolitischen Fragen, welche zumindest partiell und verständlicherweise den Eindruck einer weiterhin bestehenden Regierungsunfähigkeit und -unwilligkeit erwecken konnte, und die ausgebliebene Reaktion auf die »Rote-Socken-Kampagne« der Mitbewerber (…). Zweifelsohne muss man fragen: Will Die Linke unbedingt an ihren ideologischen Grundsätzen festhalten – oder ist sie bereit, Konzepte für die Zukunft anzubieten, die weniger als Konfrontation wahrgenommen werden als beispielsweise die Androhung von Enteignungen, klimaschutzbedingte Verbote oder die Sehnsucht nach einem vollständigen Systemumbruch in der Wirtschaft? (…) Nein, man muss sich sicher nicht von seinem Fundament verabschieden, aber dennoch darüber nachdenken, inwiefern es gelingen kann, geistige Absolutismen in alltagspraktische Aussagen für eine freiheitliche Demokratie des 21. Jahrhunderts umzumünzen. (…) Die Mitgliedschaft muss zu einer Entscheidung kommen: Will Die Linke eine Weltanschauungsgemeinschaft ohne Machtanspruch bleiben – oder vermag sie sich zu einer gestaltenden und verlässlichen Kraft fortzuentwickeln?

Dennis Riehle, Konstanz

Falsche Orientierung

Zu jW vom 28.9.: »Harte Wand«

Karrieristen und Postenjäger waren schon immer in den linken Bewegungen Deutschlands keine Mangelware. Diejenigen, die den parlamentarischen GAU der PDS (das waren vor allem ostdeutsche Politiker) miterlebt haben, hätten es eigentlich besser wissen müssen. Aber gerade aus diesen Kreisen kam die unerträgliche bedingungslose Orientierung auf »Rot-Rot-Grün«. Man hätte sicherlich Frösche auch roh geschluckt, um das zu erreichen. Massenweise wanderten Wähler zu den potentiellen Partnern SPD und Grüne ab. Die Grünen scheiterten auch an bröckelnder Glaubwürdigkeit unter den potentiellen Wählern. Wenn man die eventuellvon der FDP angestrebte Jamaika-Koalition anschaut: eine CDU, die einen schwachen Wahlkampf führte und 8,8 Prozentpunkte an Stimmen verlor, Grüne, die nicht einmal die Hälfte des potentiellen Wählerpotentials erreichten, und eine FDP, deren Erfolg auch sehr überschaubar ist. Eine solche Koalition wird die ökologische Bewegung auf jeden Fall spalten. Es wird eine radikal sozialökologische Bewegung entstehen, die auch Bastionen der Linken schleifen wird. In der Linken dominiert bis heute der Irrglauben, über die Parlamente die Republik ändern zu können. Die Meinungsbildung läuft aber in der Praxis anders: Lobbys und diverse Bewegungen, die sich dann der Parteien bedienen, um ihren Willen in Gesetze zu gießen, arbeiten gezielt. In der Exekutive agieren massenweise Geister, die eher die Parteien mit diversen Methoden bearbeiten und beeinflussen als umgekehrt. Wenn man gewisse Politiker der Linken – die sich gern Realos nennen lassen – betrachtet, muss man sich fragen: Haben sie nur ein kindliches Gemüt, oder gehen sie auf dem Weg zur Macht trotz aller angeblichen Prinzipien am Ende über Leichen? Ich gehe von letzterem aus.

Achim Lippmann, Shenzhen, China

Unbeantwortete Fragen

Zu jW vom 28.9.: »Harte Wand«

Die für das Überleben der Menschheit entscheidende Frage von Krieg und Frieden (…) wurde im Wahlkampf ignoriert oder bewusst missachtet. (…) Die drohende Gefahr eines vom Westen geschürten kriegerischen Konfliktes mit Russland und perspektivisch auch mit China spielte keinerlei Rolle. Sollte es aber tatsächlich einmal soweit kommen und sollten dabei atomare Massenvernichtungswaffen zur Anwendung gelangen, werden alle Bemühungen zur Beherrschung des Klimawandels absolut hinfällig sein. Den Aktivitäten der Friedensbewegung, die diesen Gefahren einer globalen Katastrophe seit Jahrzehnten Rechnung trägt, ist dank der etablierten Politik und der ihnen dienenden Medienmacht, gemessen an den Millionenmassen von Menschen, eine leider insgesamt nur geringe Resonanz beschieden gewesen. Die zum Teil bereits in Ehren ergrauten Friedensaktivisten werden – anders als noch früher, als sie als Vaterlandsverräter beschimpft wurden – heute von den Medien eher noch milde als lästige Nervensägen belächelt. Man kann sicher sein, dass die lädierte Wade eines Fußballspielers mehr Aufmerksamkeit und Mitgefühl unter den Volksmassen hervorruft als die Friedensbewegten, die in mutigen Aktionen zum Beispiel in Büchel gegen die dort lagernden US-Atombomben protestieren. Insofern ließen die nunmehr absolvierten Wahlen in Deutschland keinerlei Illusionen über eine ernsthafte Hinwendung zu existentiellen Fragen unseres Daseins oder des globalen Überlebens aufkommen. Also: »Deutschland, magst ruhig schlafen?«

Prof. Gregor Putensen, Greifswald