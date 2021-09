Auf der Suche nach der vergeudeten Zeit

imago images/Prod.DB War ich nicht eben auf Jamaika? James Bond braucht ’nen Drink

»Was für ein Grund wehrt euch, um ihn zu trauern?«

Shakespeare, »Julius Cäsar«

Es heißt, Abschied zu nehmen. Auch wenn es weh tut und Tränen fließen. Auch wenn es sich mal wieder ganz schön lang hingezogen hat, bis das Unausweichliche eintreten darf. In diesem Fall die Ankunft des letzten James-Bond-Films »Keine Zeit zu sterben«. Nicht der letzte überhaupt, soweit wird man es vorerst wohl nicht kommen lassen wollen – man soll ja sowieso niemals nie sagen –, obwohl so einiges in »Keine Zeit zu sterben« unübersehbar dafür spricht, dass es doch besser der letzte bleiben sollte. Sondern lediglich der letzte Film mit Daniel Craig in der Rolle des James Bond, den es daher nun zu begraben gilt, wenn schon nicht zu preisen.

Gute zwei Jahre lang hat es gedauert, bis dieser Film endlich erscheinen durfte. In der Zwischenzeit war sogar schon Christopher Nolans »Tenet« angelaufen; ein Film, der die James-Bond-Welt in Gestalt von gehobener Herrenausstattung und Michael Caine als eine Art Zeitmaschine zu präsentieren versuchte. Kann man die Zeit zurückdrehen? Dorthin, wo eine Erinnerung an glückliche Tage noch am Leben ist?

Welt der Wunden

So richtig glücklich war James Bond freilich nie. Jedenfalls jener Bond, den sein Schöpfer Ian Fleming ursprünglich konzipierte, bevor die Figur dann diverse Superkräfte (Unsterblichkeit z. B.) erlangte oder spätestens in der Darstellung von Roger Moore zu einer angeschickerten Zirkuskarikatur de­generierte. Eine unglückliche Waise war James Bond, ein braver Soldat des Empire, dem noch in der Hochzeitsnacht die Ehefrau ermordet wurde. Eine halbe Flasche Schnaps war, laut eines für seine Vorgesetzten angefertigten medizinischen Reports, seine durchschnittliche Tagesration, nicht zuviel also, aber auch keineswegs zuwenig.

In Daniel Craigs Verkörperung der Figur wurde diese moderate Tagesdosis mitunter erhöht. Auch in »Keine Zeit zu sterben« wird wiederholt auf Bonds Trinkgewohnheiten angespielt. So besucht er unangemeldet seinen Kollegen Q (Ben Whishaw) in dessen Londoner Reihenhauswohnung. Der erwartet offensichtlich ein Date. Der Tisch ist bereits gedeckt, ihn krönt eine edle Rotweinflasche. Bond zögert keinen Augenblick, den edlen Tropfen mit diskret rücksichtsloser Selbstverständlichkeit ungefragt auszusaufen, so als gehörte er sowieso ihm.

Es war Daniel Craigs Verdienst, James Bond in die halbwegs reelle Welt der Rücksichtslosigkeit, der zitternden Hände und gebrochenen Rippen zurückzuführen. Sein James Bond hatte tatsächlich fast so etwas wie Privatleben und eine Vergangenheit voller Wunden.

Mitunter machten ihn diese Umstände ein wenig orientierungslos. Jedoch noch nie so orientierungslos wie in diesem letzten Film. James Bond zeigt sich auf der Suche. Nach einer Aufgabe, nach der vergeudeten Zeit, nach wenigstens einem Plot, einem Feind, einer Frau fürs Leben, dem nächsten Drink oder nur nach einem würdevollen Abgang.

So eine Suche kann bekanntlich dauern.

Die ewige Leier

»We have all the time in the world« (»Wir haben alle Zeit der Welt«) ist einer der Kernsätze in der James-Bond-Saga. Bond äußert ihn in »On Her Majesty’s Secret Service« (1969) angesichts der Leiche seiner Ehefrau. In »Keine Zeit zu sterben« fällt der Satz ebenfalls (in vergleichbarem Kontext). Es ist der Satz der bleiernen Melancholie, die der James-Bond-Welt der ewigen Wiederholungen zunehmend weniger heimlich zugrunde liegt.

Der normale Ablauf eines James-Bond-Films ist bekanntlich: a) ein Vorspann mit einer langen Actionsequenz, die ein bestimmtes Motiv einführt; b) die oft allegorische animierte Titelsequenz, die den Titelsong vorstellt (diesmal von Billie Eilish, der schlechten Karikatur eines Popstars von der Größe, die sowas wie die Bond-Titelsequenz überhaupt tragen kann); c) der eigentliche Film, der nach der Aneinanderreihung diverser touristischer Schauplätze zwangsläufig zum Schlussakt führt, in dem Bond von einem luziferischen Schurken – diesmal Lyutsifer Safin (Rami Malek), ein Verwandter des Tennischampions Marat Safin? – einen Vortrag über die »Ästhetik der Macht« serviert bekommt, danach ein wenig gefoltert wird, um den Schurken dann schließlich mit allerhand Kollateralschäden zur Strecke zu bringen.

Diesmal besteht allein der Vorspann aus gleich zwei Filmen. Der erste ist eine Geschichte, in der ein junges Mädchen Zeuge der Ermordung seiner Mutter wird, den Mörder mit einem Revolver verletzt, auf einen vereisten See flieht, ins Eis einbricht und vermeintlich ertrinkt. Nach einem Match Cut taucht sie aber plötzlich erwachsen als Léa Seydoux aus dem Mittelmeer auf. Diese von Seydoux gespielte Figur hört allen Ernstes auf den pseudoproustschen Namen Madeleine Swann und befindet sich zusammen mit James Bond auf Italien-Urlaub (der zweite Film). Der Zeitpunkt ist unklar, es muss sich um eine Epoche handeln, in der die gängigen Mobiltelefone noch diese handlichen Nokia-Knochen waren. Zudem besichtigt Bond den Grabstein seiner vormaligen Flamme Vesper Lynd, auf dem deren Todesjahr 2006 (das Erscheinungsjahr von »Casino Royale«, dem ersten Daniel-Craig-Bond) verewigt ist. Bond fährt also in einem silbergrauen Nostalgiesportwagen durch Italien, wird von den bösen »Spectre«-Mächten verfolgt und fürchtet weiterhin den Verrat durch die jeweilige Frau, in diesem Fall Madeleine Swann, die er in Anna-Karenina-Manier auf dem Bahnhof verabschiedet, scheinbar auf Nimmerwiedersehen. Die Titelsequenz zeigt dann eine Unterwasserwelt ertrunkener Seeleute, denen Poseidon nicht gnädig war, nebst Torsi antiker Götterstatuen. Die Leitmotive sind das Ertrinken, der Verlust des Auges bzw. Augenlichtes und die Melancholie.

Alles von vorn

Irgendwann »fünf Jahre später« spielt dann ein weiterer – dieser – Film. Bond ist in Rente gegangen und lebt auf Jamaika, also dort, wo alles angefangen hat (»Dr. No«, 1962). Seine Nachfolgerin als 007, Nomi (Lashana Lynch), schleppt ihn in einer Bar ab, in der zufällig Buju Bantons »Champion« läuft (welches Jahr haben wir? 1995? Bujus glorreiches »Ram pa pa pam pam« hat sich allerdings frischer gehalten als Billie Eilish jemals sein wird). Er soll wieder angeworben werden und landet in Zusammenarbeit mit der CIA (»Intelligence is no ­longer central«) in einem sagenhaften Santiago de Cuba, wo die Zeit seit noch weit vor der Revolution stehengeblieben zu sein scheint. Er zieht sich in einem staubigen Weinkeller um, trinkt im Smoking mehrere Wodka Martini und wird Zeuge eines Totentanzes, so als wäre er Charles Swann, der auf der letzten Soiree der Saison die Fischköpfe hinterm Aquariumglas begutachtet. Die gesamte Führungsspitze von »Spectre« rafft es gleichsam in der Maske des Roten Todes dahin. Und der Film muss noch mal von vorn beginnen (er dauert bereits Stunden). Als Melodram um ein Wiedersehen mit Madeleine Swann, die inzwischen Psychiaterin geworden ist. Und als unübersichtlicher Verschwörungsthriller rund um eine biochemische Waffe namens »Herkules«, die von der britischen Regierung in Auftrag gegeben wurde, aber auf Abwegen in einem botanischen Garten voller Giftpflanzen gelandet ist. Dieser Garten wird »japanisch« gepflegt und »russisch« bewacht. Befindet er sich doch auf einer abgelegenen Insel zwischen russischen und japanischen Hoheitsgewässern. Die britische Kriegsmarine ist auch irgendwie da, auf einer ihrer Irrsinnsmissionen alter Marinegroßmachtsphantasien (dahingehend ist der Film sehr zeitgemäß).

Weil aber sowohl die Feuerwerksraketen der Kriegsmarine als auch der botanische Giftgarten und die digital verfremdeten Inselfelsen gar zu öde sind, sieht man statt dessen immer wieder Lea Seydoux in Großaufnahme am Telefon, wie sie erklärt, was eigentlich auf den Bildern hätte zu sehen sein müssen.

»Wir können keinen Feind mehr erkennen«, sagt Ralph Fiennes als Bonds Chef »M«. Bonds Feinde in diesem Film aber sind die Filmregie und das verschwommene, verkackte digitale Bild, die filmische Regression.