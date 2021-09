Tesla auf Kollisionskurs

Brendan McDermid / Reuters Freie Fahrt fürs Kapital. Arbeiter sind bei Tesla auf sich allein gestellt (Fabrik in Buffalo/USA)

Elon Musk ist nicht dafür bekannt, seine Beschäftigten besonders zuvorkommend zu behandeln. Selbst im Weißen Haus vermutet er eine Verschwörung der Lohnabhängigen. Die Regierung um US-Präsident Joseph Biden scheine von den Gewerkschaften kontrolliert zu sein, sagte Musk auf einer Konferenz in Kalifornien, wie Reuters am Mittwoch berichtete. Biden hatte kürzlich nur die Vertreter von General Motors, Ford und Stellantis eingeladen. Musk durfte nicht kommen. Rund 150.000 Beschäftigte der drei größten US-Autokonzerne sind in der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) organisiert.

Tesla-Werke sind gewerkschaftsfreie Zonen. Wie es dort zugeht, berichtete die Deutsche Welle (DW) am Mittwoch. Die Fabriken seien eine »Brutstätte für rassistisches Verhalten«, heißt es demnach in der Anklageschrift, die vor einem Gericht in Kalifornien verhandelt wird. Schwarze Mitarbeiter, so die Vorwürfe, seien bei Tesla permanenten und ernsthaften Belästigungen ausgesetzt.

Geklagt hatte ein heute 53jähriger Mann, der in den Jahren 2015 und 2016 in einem Tesla-Werk im kalifornischen Freemont gearbeitet hatte. »Ständig hörst du Sätze wie ›Komm her, Nigger‹ oder ›Geh zurück nach Afrika‹«, schilderte er im Herbst 2018 gegenüber der New York Times. In den Toiletten sollen Hakenkreuze gut sichtbar gewesen sein oder auch das Kürzel KKK, was für Ku-Klux-Klan steht.

Die Konzernvertreter wollen von nichts gewusst haben. Man habe keine Kenntnis über ein mögliches Fehlverhalten von Mitarbeitern, erklärte der Konzern laut DW. Gleichzeitig bekräftigte er, dass man gegen jede Form von Diskriminierung, Belästigung oder unfairer Behandlung sei und jeden Vorfall untersuche. Aber man werde »nie in der Lage sein, jede einzelne Person in der Fabrik von unangemessenem Verhalten abzuhalten«.

Doch erst im August war Tesla verurteilt worden; der Konzern musste einem anderen ehemaligen Angestellten rund eine Million US-Dollar (etwa 859.000 Euro) Entschädigung zahlen. Der Mann hatte nach 17 Monaten in der Fabrik in Freemont wegen Schikanen gekündigt. Dort war er dem Vernehmen nach von Kollegen und Vorgesetzten rassistisch beschimpft worden – und seine Beschwerden wurden ignoriert.

Teslas Praktiken seien kein Einzelfall, sagten Experten laut DW-Bericht, sondern es seien weitverbreitete Methoden schnell wachsender Firmen, die auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter wenig Rücksicht nehmen. Es würden Arbeitsbeziehungen gepflegt, die noch aus dem 19. Jahrhundert stammten. Unternehmen wie Tesla wollten sich der Verantwortung für die Beschäftigten entziehen, weil ihnen die Fähigkeit wichtig sei, nach Belieben zu entlassen und »ein hohes Maß an ausbeuterischer Produktion durchzusetzen«. Beschäftigte müssten zum Dienstbeginn sogenannte Schiedsvereinbarungen unterzeichnen. Damit bestätigten sie, dass sie das Unternehmen im Falle von Streitigkeiten nicht verklagen.

Gewerkschaften, die dieses Gebaren einschränken oder ihm ein Ende setzen könnten, sind bei Tesla nicht willkommen. Die britische Zeitung The Guardian listete kürzlich mehrere Fälle auf, in denen Mitarbeiter auf die Straße gesetzt wurden, nachdem sie sich gewerkschaftlich engagiert hatten. Die Unternehmensleitung habe Gründe konstruiert, um die Betroffenen entlassen zu können; Personalakten wurden frisiert und Beurteilungen schlechter gemacht. Aus vormals geförderten Talenten wurden Mitarbeiter, die zu schlecht waren, um bleiben zu können.

Auch in Deutschland zeigt sich Tesla gegenüber den Gewerkschaften nicht gerade aufgeschlossen. Die IG Metall will in der neuen Fabrik im brandenburgischen Grünheide einen Tarifvertrag abschließen und die Gründung eines Betriebsrates unterstützen. Bislang wird die Gewerkschaft aber vom Tesla-Chef ignoriert.