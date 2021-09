Sieg für Polisario

imago images/NurPhoto »Marsch für den Frieden«: Tausende demonstrieren am 19. Juni in Madrid für die Souveränität der Westsahara

Das Urteil lässt an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig: Am Mittwoch entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg, dass zwischen Marokko und der EU bestehende Handels- und Fischereiverträge null und nichtig sind, da sie auch die Westsahara einschließen. Diese ist nach internationalem Recht aber kein Teil des nordafrikanischen Königreichs, sondern ein »nichtautonomes Gebiet«, dessen Einwohner, die Sahrauis, ein Recht auf Selbstbestimmung haben. Das wurde ihnen bislang nicht gewährt, da ihr Land illegal von Marokko besetzt ist.

Es ist bereits das dritte Mal, dass der EuGH in dieser Sache eine Entscheidung fällte. Schon 2016 und 2018 hatte der Gerichtshof entsprechende Abkommen für nichtig erklärt. Statt sich aber an die Anweisung des Gerichts zu halten und bei der Abfassung neuer Verträge auch die Befreiungsfront Polisario zu konsultieren, die von der UNO und nicht zuletzt auch vom EuGH ausdrücklich als Vertretung der Sahrauis anerkannt wird, ergänzte Brüssel die mit Rabat getroffenen Übereinkommen durch ein paar Zusätze und gab vor, der Rechtslage Genüge getan zu haben. Also legte Frente Polisario erneut Klage ein.

Die Hilfsorganisation »Western Sahara Ressource Watch« begrüßte den EuGH-Entscheid in einer Presseerklärung als »bedeutenden Sieg für das Volk der Westsahara«. Für die marokkanische Monarchie ist das Selbstbestimmungsrecht der Sahrauis ein Tabuthema. Sie vertritt den Standpunkt, dass die Westsahara seit jeher zu Marokko gehört. Das wurde 1975 in einem Entscheid des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag allerdings zurückgewiesen – kurz bevor die Truppen des Königreichs im Windschatten einer gewaltigen Propagandaaktion namens »Grüner Marsch« mit Napalm und Phosphorbomben in der von Spanien kurz zuvor aufgegebenen Kolonie einfielen.

Im November 2020 hatte das Königreich in der Westsahara einen seit 1991 andauernden Waffenstillstand gebrochen, indem es in der sogenannten Pufferzone von Guerguerate gegen unbewaffnete sahrauische Demonstranten vorging, die den ungeregelten Güterverkehr nach Mauretanien mit einer Blockade unterbrechen wollten. Darauf erklärte Polisario die Waffenruhe ihrerseits für beendet und begann mit Angriffen auf marokkanische Stellungen. Seitdem ist der Konflikt immer weiter eskaliert. Er droht auch Algerien einzubeziehen, den wichtigsten Verbündeten der Sahrauis.

Nachdem Deutschland im Dezember eine Sitzung des Weltsicherheitsrats zu dem Thema einberufen hatte, wobei es die gültige Rechtslage unterstrich, wurde es von Marokko mit einem Einfrieren der diplomatischen Beziehungen bestraft. Als Spanien dem Generalsekretär der Polisario, Brahim Ghali, eine Covidbehandlung gewährte, reagierte Rabat ebenfalls mit dem Aufkündigen von Kontakten auf Regierungsebene. Um Druck auf Madrid auszuüben, schreckte das Königreich nicht davor zurück, in den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla eine »Flüchtlingskrise« auszulösen, indem es seine Grenzen nicht mehr bewachte.

Auch die Beziehungen zu seinem Langzeitverbündeten Frankreich befinden sich auf dem Nullpunkt. Hintergrund ist der Skandal um die israelische Spionagesoftware »Pegasus«, mit deren Hilfe der marokkanische Geheimdienst nicht allein Oppositionelle im Inland oder die Führung Algeriens, sondern auch französische Journalisten und Politiker ausforschte – bis hin zum Staatspräsidenten Emmanuel Macron persönlich. Die betroffenen Medienschaffenden haben eine Sammelklage eingereicht.

Unterdessen mehren sich Berichte über brutale Repressionen Marokkos in der Westsahara. Auch wenn die EU-Kommission nach der Urteilsverkündigung demonstrativ den Schulterschluss mit Marokko suchte und beide Seiten sogleich mit einer »Gemeinsamen Erklärung« hervortraten: Dem Staatenbund wird nichts anderes übrig bleiben, als seine gewohnte Menschenrechtsrhetorik beim Wort zu nehmen und seine Beziehungen zu Marokko endlich auf die Basis internationalen Rechts zu stellen. Das heißt aber, das Selbstbestimmungsrecht der Sahrauis nicht nur hin und wieder verbal anzuerkennen, sondern auch danach zu handeln.