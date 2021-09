Wechsel an der Spitze

imago images/Kyodo News Alle Hände hoch für Fumio Kishida: Der neue Chef der Regierungspartei feiert seinen Erfolg am Mittwoch in Hiroshima

Fumio Kishida heißt der neue Vorsitzende der in Japan regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP). Er setzte sich am Mittwoch in der parteiinternen Stichwahl gegen Taro Kono mit 257 gegen 170 Stimmen klar durch. Die ebenfalls kandidierenden Sanae Takaichi und Seiko Noda waren bereits im ersten Wahlgang ausgeschieden. Kishidas Wahl zum neuen Premierminister durch das Parlament am 4. Oktober ist reine Formsache, da die Liberaldemokraten im Unterhaus über die Mehrheit verfügen. Der ehemalige Außenminister tritt somit die Nachfolge von Yoshihide Suga an, der nur ein Jahr im Amt war.

Mit Kishida gewinnt der Wunschkandidat der älteren Garde in der LDP den Wahlkampf. Für sie ist er ein Garant für Stabilität. Auch der rechtskonservative Expremier Shinzo Abe dürfte zufrieden sein, Kishida gilt in den Augen vieler Beobachter als seine Marionette. Kono, der sich als Reformer verkaufte, war vielen Abgeordneten schlussendlich zu sprunghaft und blieb in seinem Wahlprogramm zu vage. Zudem hatte er sich wegen seiner kritischen Haltung zur Atomkraft gegen die Beamtenschaft und Vertreter der Wirtschaft gestellt.

Kishida wird vorerst daran gemessen werden, ob es ihm gelingt, die Coronapandemie in den Griff zu bekommen. Diesen Winter droht Japan die sechste Welle. Der an der Tokio-Universität lehrende Politikprofessor Izuru Makihara ist skeptisch, wie er bereits am 10. September gegenüber jW sagte. Im für Japan typischen Zentralismus sei das Planen von Maßnahmen keine leichte Aufgabe, da alles von Tokio aus organisiert werden müsse. Zudem wurde im Zuge der neoliberalen Politik der letzten Jahre im Gesundheitswesen gespart und die Zahl der Krankenhausbetten reduziert. Zu größeren Investitionen in diesem Bereich war von Kishida im Wahlkampf jedoch nichts zu hören.

Auch hinter Kishidas Ankündung, er wolle durch einen »neuen Kapitalismus« die Kluft zwischen Arm und Reich verkleinern und die Steuerausgaben erhöhen, setzte Makihara ein Fragezeichen. Der neue LDP-Vorsitzende sei fast fünf Jahre lang Außenminister gewesen, habe in Wirtschaftsfragen jedoch wenig Erfahrung. Zudem wird er von der Finanzwelt unterstützt, die auf eine Konsolidierung des Staatshaushalts und den Abbau des horrenden Schuldenbergs drängt. Aber von höheren Unternehmenssteuern hat Kishida im Wahlkampf nicht gesprochen, so dass seinen fiskalpolitischen Plänen Grenzen gesetzt sind.

Sein Kabinett wird in den ersten Wochen von einem Anfangsbonus profitieren. Die Unterhauswahlen im November dürfte er deshalb gewinnen können. Greifen seine Maßnahmen gegen die Coronapandemie jedoch nicht, werden seine Popularitätswerte fallen, wie dies Suga widerfahren ist. Eine kurze Amtszeit könnte die Folge sein. In Tokio wird bereits darüber gemunkelt, Abe wolle es noch mal wissen und bereite seine Kandidatur für die nächste Wahl vor.