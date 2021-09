Subversives Element

bernhard krebs Unterstützer des Fahrradkuriers am Mittwoch vor dem nordrhein-westfälischen Arbeitsgericht

Die akademische Viertelstunde wurde gewartet, dann erging ein Versäumnisurteil: Das Arbeitsgericht Köln hat am Mittwoch dem Lieferando-Rider Leon A. 139 Euro Schadenersatz für sein im Dienst zu Bruch gegangenes privates Handy zugesprochen. Der Grund für das Versäumnisurteil: Rechtsanwalt Danilo Friedrich-Goodall, der laut Gerichtsrolle die Takeaway Express GmbH – das Unternehmen, hinter der Marke Lieferando – vertritt, war unentschuldigt nicht erschienen.

Der Urteilsspruch ist zunächst ein Erfolg, hatte Lieferando über seinen Anwalt doch bestreiten lassen, dass das Handy während der Arbeitszeit Schaden genommen habe. Die beklagte Takeaway Express GmbH kann binnen einer Woche allerdings Einspruch gegen das Urteil einlegen und damit das Verfahren weiter in die Länge ziehen. »Dann würden wir uns hier demnächst wiedersehen«, erläuterte die Vorsitzende Richterin Brigitte Neideck noch im Gerichtssaal gegenüber dem guten Dutzend Unterstützer von Leon. Darunter Mitglieder des Kölner Betriebsrats von Lieferando, Prozessbeobachter der »Aktion Arbeitsunrecht« sowie der Basisgewerkschaft »Freie Arbeiterinnen- und Arbeiterunion« (FAU).

Im April, so erzählte Leon im Anschluss an das Verfahren im Gespräch mit dieser Zeitung, habe sich sein Handy bei einer Lieferfahrt aus der von Lieferando selbst empfohlenen Smartphonehalterung – auch die musste Leon aus eigenen Mitteln bezahlen – am Fahrrad gelöst und sei zu Boden gefallen. Nach seiner Schadensmeldung habe sich das Unternehmen auch zunächst »freundlich« gezeigt, wollte dann aber nur einen Teil der Kosten, insgesamt 120 Euro, übernehmen. »Ich will aber den ganzen Schaden beglichen haben«, so Leon im Gespräch mit jW.

In einem Schriftsatz hatte der Anwalt behauptet, dass Reparaturkosten »grundsätzlich« von der Beklagten beglichen würden. Darum sei auch unklar, warum der Fahrer überhaupt geklagt habe. Erklären kann sich der Anwalt das nur damit, dass Leon »offenbar ideologisch instrumentalisiert« worden sei, womit er wohl auf die Mitgliedschaft Leons in der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) anspielte. In die war Leon aber erst nach dem Handymalheur eingetreten, weshalb der 19jährige nicht auf den Rechtsschutz der Gewerkschaft zurückgreifen konnte und sich kurzerhand selbst vor Gericht vertrat.

Für Elmar Wiegand, Sprecher der »Aktion Arbeitsunrecht« war die Anspielung des Anwalts ein »unsachgemäßer, deplazierter Einwurf«, wie er am Rande des Prozesses im Gespräch mit junge Welt sagte. »Von welchem Überzeugungssystem sich eine Person, die vor Gericht zieht, mutmaßlich leiten lässt« sei unerheblich. Und weiter: »Hier soll dem Gericht wohl verdeckt signalisiert werden: Der Kläger ist ein subversives Element und muss bitte abgewiesen werden, um den Produktionsablauf nicht zu gefährden.«

In einer Stellungnahme erklärte Lieferando am Mittwoch auf jW-Nachfrage, dass sich das Unternehmen zu laufenden Gerichtsverhandlungen nicht äußere. Der Lieferando-Sprecher legte aber Wert auf die Feststellung, dass das Unternehmen auf »faire und sichere Beschäftigungsverhältnisse« setze. Die Fahrer würden »direkt, regulär und unbefristet« eingestellt, und seien umfassend versichert. Neben einem bundesweiten Durchschnittsverdienst von 13 Euro pro Stunde erhielten Lieferando-Fahrer Urlaubsentgelt und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.

Christoph Schink, NGG-Referatsleiter Gastgewerbe, bestätigte die Angaben des Unternehmens. Der NGG sind die 13 Euro aber nicht genug, sie fordert einen Stundenlohn von 15 Euro und ein 13. Monatsgehalt. »Lieferando ist der milliardenschwere Marktführer in der Lieferdienstbranche und kein sympathisch-chaotisches Start-Up«, so Schink weiter. Und dafür, dass die Rider ihr eigenes Mobiltelefon für die Arbeit benutzten, müsse es eine finanzielle Kompensation geben. »Man stelle sich mal vor, ein Kellner müsste Teller und Besteck mit zur Arbeit bringen«, spottete Schink. »In dem Verfahren geht es Lieferando auch nicht ums Geld, sondern ums Prinzip«, kommentierte Schink das Verhalten von Lieferando vor dem Kölner Arbeitsgericht.