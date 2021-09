Der Opfer gedenken

Valentyn Ogirenko / Reuters

Am Mittwoch ist in der Ukraine der Opfer des Massakers an den Kiewer Juden vor 80 Jahren durch deutsche Besatzungstruppen erinnert worden. Politiker und Zivilisten legten Blumen in Babyn Jar nieder und entzündeten Kerzen. Allein am 29. und 30. September 1941 erschossen Angehörige der Waffen-SS, der Wehrmacht und Hilfstruppen knapp 34.000 jüdische Bewohner von Kiew. Während der gesamten deutschen Besatzungszeit wurden in der damals am Stadtrand liegenden Schlucht Babyn Jar mehr als 100.000 Menschen ermordet. (dpa/jW)