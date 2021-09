Brüssel macht dicht

gnieszka Sadowska/Agencja Gazeta via REUTERS Flüchtlinge werden im polnischen Michalowo verhaftet, nachdem sie die Grenze aus Belarus kommend übertreten haben (27.9.2021)

Die Lage an den EU-Außengrenzen offenbare Mängel, ohne deren umfassende Reform die Union »verletzlicher und weniger vorbereitet« bleibe, beklagt die EU-Kommission in einem am Mittwoch vorgelegten Aktionsplan gegen sogenannte irreguläre Migration. Die Zahl von Schutzsuchenden und Armutsmigranten, die ohne gültige Visa in die EU einreisen, ist nach den coronabedingten Reisebeschränkungen des Vorjahres im ersten Halbjahr 2021 wieder um fast 60 Prozent angestiegen. Richtig heißt es in dem EU-Papier, dass weiterhin eine hohe Zahl von Menschen infolge von Instabilität und Konflikten sowie des Mangels an Arbeit in ihren Herkunftsregionen, aber auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel nach Europa fliehen würden.

Doch anstatt die Fluchtursachen anzugehen – für die die EU-Staaten mit ihrer ebenso neoliberalen wie neokolonialen Politik in erheblichem Maße mitverantwortlich sind – liegt der Schwerpunkt des Aktionsplans auf der Bekämpfung sogenannter Schleuser. Acht Milliarden Euro will Brüssel dafür in den nächsten vier Jahren einsetzen. So sollen »maßgeschneiderte operative Partnerschaften« mit Ländern, die an den wichtigsten Transitrouten Richtung Europa liegen, geschlossen werden. Vorgeschlagen wird eine engere Kooperation der Polizeibehörden mit besonderem Augenmerk auf digitalen Hilfsmitteln, die dem Informationsaustausch oder Geldtransfers von Schleppern dienen. Die EU-Kommission möchte darauf hinwirken, dass die Länder das UN-Zusatzprotokoll gegen Schleusung von Menschen ratifizieren und sich damit zur strafrechtlichen Verfolgung von Schleuserei verpflichten. Kriminalisiert wird damit faktisch die Flucht selber, denn ohne sichere Fluchtrouten sind Schutzsuchende in der Regel auf die Dienste von Schleppern angewiesen.

Der Aktionsplan thematisiert auch »staatlich geförderte Schleusung«. Im Auge hat die EU dabei die belarussische Regierung, der vorgeworfen wird, Flüchtlinge zum Übertritt nach Litauen und Polen anzustacheln. Die Kommission beabsichtigt daher eine teilweise Aussetzung eines Abkommens mit Belarus zur erleichterten Visaausstellung. Alleine am Dienstag hat es nach polnischen Angaben 473 Versuche eines »illegalen« Grenzübertritts aus Belarus gegeben. Die Grenzbehörde verschickt nach Angaben von Innenminister Marius Kaminski derzeit SMS an Personen in dem abgeriegelten Grenzgebiet, in denen es heißt: »Belarussische Stellen haben euch Lügen erzählt. Geht zurück nach Minsk!« Seit Wochen finden an der Grenze zu Belarus systematisch »Pushbacks«, also illegale Zurückweisungen, durch polnische Grenzbeamte statt. Inzwischen sind mindestens sechs Flüchtlinge an der Grenze gestorben.

Doch weiterhin wird das militarisierte EU-Grenzregime erfolgreich überwunden. Montag nacht erreichte ein Fischkutter mit 686 Menschen aus Syrien, Bangladesch, Ägypten und Marokko, darunter zahlreichen Frauen und Kindern, die italienische Insel Lampedusa. Laut der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch handelt es sich dabei um das größte Schiff in über zwei Jahren, das es eigenständig von Libyen aus nach Europa geschafft habe. Ohne individuelle Asylprüfung bezeichnete Vincent Cochetel vom Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) die Schutzsuchenden bereits wenige Stunden nach ihrer Ankunft pauschal als »überwiegend ökonomische Flüchtlinge«, die nicht aufenthaltsberechtigt seien.