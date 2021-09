Frankreich: Fünf Faschisten festgenommen

Paris. In Frankreich sind im Zuge von Ermittlungen gegen eine Neonazigruppe fünf Verdächtige in Polizeigewahrsam genommen worden. Die Verdächtigen im Alter zwischen 23 und 58 Jahren gehören zum Umfeld mehrerer Mitglieder der Gruppe »Ehre und Nation«, wie am Donnerstag aus Justizkreisen verlautete. Diese soll im Osten Frankreichs einen Anschlag auf eine Freimaurerloge geplant haben.

Gegen drei ihrer Mitglieder war bereits im Mai ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Ihnen wird die Bildung einer »kriminellen terroristischen Vereinigung« vorgeworfen. Sie hatten sich über die Beschaffung von Sprengstoff und mögliche Anschlagsorte ausgetauscht. Zwei der nun in Gewahrsam genommenen Verdächtigen befanden sich bereits wegen der Entführung eines kleinen Mädchens in Haft. (AFP/jW)