Kein Platz für Venezolaner

Westlich der Atacamawüste zwischen Pazifik und Kordilleren liegt die chilenische Provinzhauptstadt Iquique. Die knapp 200.000 Einwohner zählende Stadt ist durch ihre Salpeterindustrie und das Massaker von Iquique bekannt, bei dem im Jahr 1907 streikende Arbeiter und ihre Familien erschossen worden waren.

Vergangenes Wochenende endete ein Aufmarsch rechter Demonstranten in Iquique mit einem großen Feuer auf dem zentralen Platz Plaza Brasil. Dabei wurden die wenigen Habseligkeiten einer Gruppe von wohnungslosen venezolanischen Migranten zerstört. Zelte, Matratzen, Kleidung, Kinderspielzeug wie Fahrräder, Windeln, Kinderwagen und Dokumente verbrannten nach der Demonstration, an der am Samstag laut El País rund 5.000 Menschen teilnahmen.

Auf Anweisung der städtischen Verwaltung hatte die Polizei am Freitag Dutzende Familien vertrieben, die ihre Zelte auf der Plaza Brasil aufgeschlagen hatten und dort unter prekären Bedingungen lebten. In den Stunden nach der Räumung des Platzes organisierten einige Einwohner die rechte Demonstration über soziale Netzwerke, ohne dass die Behörden eine Genehmigung erteilt hatten. Sie protestierten gegen die ihrer Meinung nach fehlenden Kontrollen an den Grenzen. Viele der rassistischen Demonstrantinnen und Demonstranten trugen chilenische Flaggen, wie auf Videos und Fotos zu sehen ist. Der Marsch begann auf der Plaza Brasil und führte dann zum Gebäude der Präsidialdelegation – der Vertretung der Regierung in der Stadt –, wo die Teilnehmer rassistische Parolen riefen und die Nationalhymne sangen. Anschließend kehrten einige der Demonstranten zur Plaza Brasil zurück, wo die Migrantinnen und Migranten gelebt hatten. Eine Gruppe begann ein Feuer zu entzünden und die zurückgebliebenen Habseligkeiten der Familien hineinzuwerfen und zu verbrennen.

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro ordnete am Sonntag die Aktivierung des Plans »Rückkehr in die Heimat« für venezolanische Staatsangehörige aus Chile an, nachdem das provisorische Zeltlager angegriffen worden war.