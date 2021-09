Nachschlag: Schön gemacht

ZDF© Studiocanal/ Dear Film Produzione/Edmond Richard Der »diskrete Charme der Bourgeoisie« hat auch Die Linke überwältigt. Die Ausstrahlung des Klassikers von Luis Buñuel war ein gelungener Kommentar zur Wahl

War das ein Kommentar zur Bundestagswahl? Am Montag abend zeigte der Sender Arte zwei große Klassiker von Luis Buñuel, so vor allem »Der diskrete Charme der Bourgeoisie«, dessen Titel ja eine Art geflügeltes Wort ist, das sich auch hervorragend eignet, das Verhalten der Partei Die Linke zu erklären, die sich in den letzten Wochen um so verzweifelter den Bürgerlichen an den Hals warf, je mehr sie von diesen gescholten und geschnitten wurde. Nicht einmal der Lobbywahlverein FDP und »Luftikus« Christian Lindner wurden in der gebührenden Schärfe attackiert. Erklären lässt sich dieses Versagen nur tiefenpsychologisch mit Blick auf Phänomene wie das Stockholm-Syndrom. Jetzt rächt es sich mit dem Sturz in die parlamentarische Bedeutungslosigkeit. Leider ist der genannte Buñuel-Film nicht in der Mediathek abrufbar, aber wer will, kann sich mit einem anderen Buñuel-Klassiker den Abend versüßen und die Wunden versorgen: dem Abenteuerstreifen »Pesthauch des Dschungels«. Wie schön gemacht! (jt)