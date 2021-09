Totgesagte leben länger

Jessica Weber/jW

»Dieses wird jenes töten. Das Buch wird das Gebäude töten.« Victor Hugos Archidiakon Claude Frollo sah schwarz für seine Notre-Dame de Paris und die anderen »Bibeln aus Stein« angesichts des im Spätmittelalter aufkommenden Druckwesens. Keine 600 Jahre später sahen nicht wenige das gedruckte Buch ebenso am Ende: Wer nicht vor Netflix klebt, liest Kindle. Weder die einen noch die anderen Apokalyptiker haben Recht behalten.

Das gedruckte Buch ist quicklebendig: In den langen Shutdown-Monaten wurde gelesen wie lange nicht mehr. Das merkte voriges Jahr auch das jW-Team bei seiner digitalen Lesewoche parallel zur besucherlos-toten Frankfurter Buchmesse. Man erreichte Hunderte Zuschauer an den Bildschirmen – weit mehr, als an einem Stand vorbeischauen. Die Apokalypse als Chance.

Davon handelt auch Dietmar Daths ein Jahrhundert umspannender Science-Fiction-Roman »Gentzen oder: Betrunken aufräumen«, eine vielschichtige Erzählung von dreien, die ausziehen, einen Vermissten zu finden, einer »Internationale«, die das Leben nach dem Weltuntergang vorbereitet, und der Antwort auf die Frage, warum wir eine bessere Zukunft auch dem Logiker und NSDAP-Mitglied Gerhard Gentzen verdanken, der 1945 in Prager Haft verhungerte. Über diese und andere Zusammenhänge spricht Dath bei der Lesung zum Auftakt der zweiten jW-Lesewoche vom 20. bis 23. Oktober.

Eine nicht unwichtige Rolle im Roman spielt eine Demonstration der »Black Lives Matter«-Bewegung, dank der in den letzten Jahren der historische Kolonialismus neue Aufmerksamkeit erfährt. Dass dabei auch Deutsche kräftig mitmischten, stellt Gerd Schumann in seinem Buch »Kaiserstraße« heraus. Die Buchvorstellung am Donnerstag, dem 21. Oktober, liefert die historischen Hintergründe zu den gegenwärtigen Debatten. Während sich die europäischen Mächte andere Kontinente unterwarfen, verzeichneten Marx und Engels bereits die im Entstehen begriffene Welt der Wertverwertung. Ohne Beachtung ihrer Karten werden sich keine Pfade aus dem Jammertal Kapitalismus finden lassen, woran noch immer deutschlandweit zahlreiche Denkmäler erinnern. Michael Driever hat die steinernen Wegweiser aufgesucht und dokumentiert – welche Entdeckungen er dabei machte, berichtet er am Freitag der Lesewoche.

Zum Abschluss am Samstag, dem 23. Oktober, geht es noch einmal um das Weiterleben nach der Katastrophe. Im Dokfilm »Not Just Your Picture« suchen die Geschwister Layla und Ramsis in Palästina nach den Spuren ihrer Familie, nachdem Vater und Geschwister bei einem israelischen Angriff gestorben sind. Protagonistin Layla Kilani und Regisseur und jW-Autor Dror Dayan sprechen über die Windungen einer tragischen Familiengeschichte und Hoffnung für einen friedlichen Nahen Osten. (jW)