Das Paradies gibt es nicht

Yan Revazov Menschenrechte tanzen: »Voices« mit Polina Semionova

Ein Mann läuft – und dreht sich mit bis zum Boden gestrecktem Fuß. Er holt tief Luft – mit elegant gebogenen Gliedmaßen. Dann gleitet er weiter über die Bühne, segelt und kreiselt, als wäre er ein Eiskunstläufer. 25 Minuten lang. Es dürfte das längste Solo der Ballettgeschichte sein: »Citizen Nowhere« (»Nirgendwo Bürger«) von David Dawson ist eine Herausforderung an die Kondition seines Interpreten. Olaf Kollmannsperger vom Staatsballett Berlin (SBB) zele­briert das Solo im Programm »Dawson« in der soeben 60 Jahre alt gewordenen Deutschen Oper Berlin, am Sonntag war Premiere. Mit exzellenten Arm- , Oberkörper- und Beinbewegungen zieht Kollmannsperger in den Bann, während hinter ihm Kreismuster, Zahlenreihen und eine rot angeleuchtete Tänzerin als Videoprojektionen zu sehen sind.

David Dawson, 1972 geborener britischer Choreograph, schuf das Stück zu Musik des polnischen Komponisten Szymon Brzoska. Der thematische Ausgangspunkt war für Dawson sein »Gefühl der Verlorenheit des Individuums«. Tatsächlich sehnt sich die Tänzerfigur mit ihren exaltierten Posen sichtlich nach Gesellschaft. Am Ende zitiert Dawson das von Michel Fokine stammende Duett »Le Spectre de la Rose« (»Der Rosengeist«) von 1911: Er lässt den Ballerino als Abgang einen Spagatsprung in die Kulisse vollführen. Nur im Schwarzweißvideo »lebt« der Tänzer dann weiter, wie ein Gruß aus dem Jenseits.

Dawson ist ein gründlicher, lyrischer Arbeiter, der früher Spitzenballerino beim Royal Ballet in London war und 2003 für seine erste größere choreographische Arbeit (»The Grey Area«) den Prix Benois de la Danse in Moskau erhielt. Für seinen Niemandslandsmann, der auch ein Geflüchteter sein könnte, ließ er sich gleichwohl vom kitschigsten aller Bücher anregen, von »Der kleine Prinz« von Antoine de Saint-Exupéry.

Meine Kritik, dieses Buch verteidige indirekt Pädophilie, weil das Kind, das als Hauptperson agiert, einen erotisch poetisierten Suizid begeht, kennt Dawson leider nicht. So ließ er sich von Kalenderweisheiten wie »Man sieht nur mit dem Herzen gut« einlullen, um darin sein eigenes Verlangen nach Innerlichkeit wiederzuerkennen. Er ist nicht der einzige. Bereits bei William Shakespeare heißt es in »Ein Sommernachtstraum«: »Liebe schaut nicht mit den Augen, sondern mit der Seele.« Das könnte auch das Motto des zweiten Stücks in »Dawson« sein, der Uraufführung. »Voices« (»Stimmen«) heißt sie nach der gleichnamigen Musik von Max Richter. Tanz wie Musik sind eine Hommage an die Menschenrechtserklärung von 1948.

Historische und neue Verlesungen des Textes werden eingespielt. Jeder Mensch hat demnach die gleichen Rechte auf Würde und freie Entfaltung. Aber schnell merkt man, wie unzureichend die Formulierungen sind. Die soziale Ungerechtigkeit ist eklatant, die Verhältnisse versklaven zunehmend die einen, während es den anderen immer besser geht. Floskeln vom Schutz der Familie und der Mutterschaft wirken verlogen.

Die Musik von Richter mit synthetisch verstärkten, wimmernden Violinen- und Pianoklängen ist nicht anspruchsvoll. Dafür begeistert der Tanz. Polina Semionowa und Alejandro Virelles bilden ein Traumpaar, und wenn sie ihm in die Arme springt, um von ihm hoch über seinem Kopf getragen zu werden, dann entsteht scheinbar ein neues Lebewesen, dessen Lächeln ebenso wie die flügelartigen Arme von großer Beseeltheit zeugen.

Die Überraschung des Abends aber liefert Aya Okumura. Sie hat in »Voices« ein Solo kreiert, das anrührt und begeistert. Voll herzensfreundlicher Güte macht sie sich auf die Suche nach fasslichem Glück – und entrinnt dem Anschein von Perfektion und Paradieshaftigkeit, schafft eine Beziehung zur Realität.