AfD sucht sich windigen Dienstleister

Politische Schönheit / Patryk Witt »Faul wie die Waschbären«: Der »Flyerservice Hahn« nahm es nicht so genau mit der Wahlwerbung der AfD

Das »Zentrum für Politische Schönheit« hat vor der Wahl einen fiktiven »Flyerservice Hahn« gegründet und wurde zum Auftragnehmer der AfD im Wahlkampf. Dazu teilte das Künstlerkollektiv am Dienstag mit:

Haben Sie sich darüber gewundert, warum die AfD im Bundestagswahlkampf so wenig Straßenwerbung verteilt? Das dürfte an den unwilligen Mitgliedern liegen, die zwar beim Mithetzen dabei sind, aber ihr Wahlkampfmaterial nicht wie die ganzen »Trottel von den Altparteien« unters Volk bringen wollen. Das Zentrum für Politische Schönheit (ZPS) gründete deshalb den windigen Dienstleister »Flyerservice Hahn«. Dieser verfügt zwar weder über Geschäftsanschrift noch Handelsregistereintrag, aber trotzdem über einen Kundenstamm von eindrücklichen 85 AfD-Parteiverbänden. (…) Das Zentrum für Politische Schönheit bot der AfD an, ihr Wahlkampfmaterial in großem Stil abzunehmen und zu verteilen. Die Partei nahm das Angebot dankbar an und lieferte über fünf Millionen Flyer, 72 Tonnen Werbematerial, in die Logistikkette des ZPS. Wohlgemerkt ohne Auftragsbestätigung oder rechtsgültigen Vertrag kamen Woche für Woche ganze Lkw-Ladungen der AfD an, die »Flyerservice Hahn« eigentlich schon wegen seiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) nicht verteilen konnte. Die AGBs des Dienstleisters schließen die Verteilung von »Propaganda und Falschaussagen« sowie Werbematerialien »politischer Parteien« ausdrücklich aus.

(…) In einem soeben veröffentlichten »Firmenvideo« heißt es nun: »Wir hielten uns an die Corona-Empfehlungen der Bundesregierung: ›Wir waren faul wie die Waschbären und taten absolut gar nichts.‹« Das ZPS bietet zur Finanzierung des eigenen Rechtsstreits mit der AfD der Öffentlichkeit unter www.afd-müll.de das Recycling der Flyer an: »Jeder Euro bezahlt nichtverteilte AfD-Propaganda«, so das ZPS. (…)

Mieterinnen und Mieter der Konzerne Heimstaden und Akelius kritisieren einen geplanten Deal mit Wohnungen:

In der Wahlnacht vom 26. September 2021 hat Akelius per Pressemitteilung den Verkauf seines gesamten Bestandes in Deutschland, Schweden und Dänemark bekannt gegeben. Käufer ist der umstrittene Immobilienkonzern Heimstaden. Mieter*innen von Heimstaden in Berlin und von Akelius in Berlin und Hamburg kritisieren den Megadeal, weil dadurch ein weiterer Großkonzern auf dem Berliner Immobilienmarkt entsteht. In Hamburg fasst Heimstaden durch den Kauf der Akelius-Häuser erstmals Fuß. Sowohl Heimstaden als auch Akelius sind bereits international agierende Konzerne des Finanzkapitals mit einem sehr schlechten Ruf bei Mieter*innen, Gesellschaft und Politik. Den Konzernen geht es nur um Profit. Aus dem Grundbedürfnis Wohnen schlagen sie eiskalt Kapital. Die Wahl des Zeitpunkts der Bekanntgabe des Megadeals erscheint als gezielte Ausnutzung eines für die Demokratie ebenso wichtigen wie fragilen Moments: Die politisch Verantwortlichen sind auf mehreren Ebenen mit der Regierungsneubildung befasst. (…)

Wir Mieter*innen von Akelius und Heimstaden vereinen unseren Protest gegen jede weitere Spekulation mit unseren Wohnungen. Im gemeinsamen Widerstand bilden auch wir Synergien. Wir erklären uns solidarisch mit allen kämpfenden Mieter*innen und werden zusammen weiterhin gezielt Akelius- und Heimstaden-Mieter*innen aus den anderen Städte tatkräftig unterstützen.