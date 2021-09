Mehrere Nachbeben auf Kreta

Athen. Nach dem schweren Erdbeben auf Kreta ist die griechische Mittelmeerinsel am Dienstag von mehreren Nachbeben erschüttert worden. Der heftigste Erdstoß wurde am Morgen um 7.48 Uhr (Ortszeit) mit einer Stärke von 5,3 registriert, wie die Erdbebenwarte in Athen mitteilte. Am Montag war Kreta von einem starken Erdbeben der Stärke 5,8 erschüttert worden. Ein Mann starb beim Einsturz einer Kirche in dem Ort Arkalochori südlich der Inselhauptstadt Heraklion. Mindestens elf weitere Menschen wurden verletzt. (AFP/jW)