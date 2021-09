Nigerias Luftwaffe tötet 20 Fischer

Kano. Bei einem Angriff der nigerianischen Luftwaffe sind im Nordosten des Landes mindestens 20 Fischer getötet worden. Das erfuhr AFP von Bewohnern der Region und von namentlich nicht genannten Militärs, wie die Nachrichtenagentur am Dienstag berichtete. Der Angriff vom Montag richtete sich gegen ein Dschihadistencamp in der Grenzregion von Nigeria, Niger, Tschad und Kamerun am Tschadsee. Ein Militärflugzeug griff demnach am Sonntag das Dorf Kwatar Daban Masara am Tschadsee an, wo sich eine Hochburg der Gruppierung »Islamischer Staat Provinz Westafrika« (Iswap) befindet. Die Gruppe hatte es den Fischern kürzlich gestattet, gegen die Entrichtung einer Abgabe im Tschadsee zu fischen. (AFP/jW)