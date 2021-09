Den Haag: Keine Ermittlungen gegen USA

Den Haag. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) soll nun doch nicht wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen durch US-Soldaten in Afghanistan ermitteln. Die Untersuchung zu Afghanistan müsse sich auf Taten der Taliban und der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« konzentrieren, forderte der neue Chefankläger des in Den Haag ansässigen Tribunals, Karim Khan, wie AFP am Montag abend berichtete. Khans Vorgängerin Fatou Bensouda hatte sich seit 2017 für die Einleitung formeller Ermittlungen gegen Angehörige der US-Streitkräfte in Afghanistan eingesetzt. (AFP/jW)