Pristina provoziert

AP Photo/Visar Kryezi

Die Situation an der Grenze zwischen Serbien und dem Kosovo ist weiter angespannt. Kosovo-Serben protestierten auch am Dienstag an zwei Grenzübergängen gegen eine Verordnung der Regierung in Pristina, der zufolge in der serbischen Provinz, die sich 2008 völkerrechtswidrig von Belgrad losgesagt hatte, keine Kfz-Kennzeichen aus Serbien mehr verwendet werden dürfen. Wie hier bei Jarinje setzte die kosovarische Sonderpolizeieinheit Rosu die Verordnung durch. Mehrere Medien berichteten, dass auch NATO-Truppen zur Verstärkung an den Grenzübergang verlegt wurden. (dpa/jW)