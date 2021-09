Nächste Verhandlung bei Airbus beginnt

Hamburg. Im Streit um den Stellenabbau beim Airbus-Konzern soll am Dienstag eine dritte Verhandlungsrunde zwischen der IG Metall und der Unternehmerseite in Hamburg stattfinden. Das teilte die IG Metall Küste am Freitag mit. Zwei vorherige Gesprächsrunden waren ohne Ergebnis geblieben. Die Gewerkschaft fordert einen Sozialtarifvertrag für die Beschäftigten. Vergangene Woche hatten sie ihren Forderungen mit einem Warnstreik Nachdruck verliehen. Laut IG Metall beteiligten sich insgesamt 12.400 Mitarbeiter. »Wir gehen davon aus, dass das Signal der Warnstreiks bei Airbus angekommen ist«, erklärte IG-Metall-Verhandlungsführer Daniel Friedrich. Die Geschäftsführung müsse den Weg für eine gemeinsame Lösung freimachen. »Wir sind bereit für gute Lösungen im Sinne der Beschäftigten, wir fürchten aber auch die weitere Eskalation nicht.« (AFP/jW)