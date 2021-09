Anstehen ohne Alternative

imago images/i Images Tank leer. Auf der Insel kommen Pkw derzeit nicht weit (Tonbridge, 27.9.2021)

Die Versorgungskrise in Großbritannien verschärft sich. In einigen Landesteilen sei an bis zu 90 Prozent der Zapfsäulen der Sprit ausgegangen, teilte der Verband der unabhängigen Tankstellenbetreiber (PRA) am Montag mit. Die Regierung versucht, die angespannte Lage zu beruhigen. Es gebe keinen Grund für Panikkäufe, bekräftigte Umweltminister George Eustice. Es sei ausreichend Treibstoff vorhanden.

Hintergrund ist ein Mangel an Lkw-Fahrern, der zu Verzögerungen und Unterbrechungen in den Lieferketten geführt hat. Am Sonntag hatten sich lange Schlangen an den Zapfsäulen gebildet. Viele Tankstellen, die noch geöffnet waren und über Benzin verfügten, hatten die Abgabe rationiert. Die Lage sei ernst, warnte der Tankstellenverband PRA. »Wir sehen leider in vielen Gegenden des Landes Panikkäufe bei Treibstoff«, sagte Geschäftsführer Gordon Balmer. Man müsse die Entwicklung stoppen, sonst gerate man in einen Teufelskreis. Spediteure, Tankstellen und Einzelhändler fordern die Regierung schon seit einiger Zeit auf, das Problem rasch anzugehen, um Engpässe und leere Supermarktregale an Weihnachten zu vermeiden. Sie warnen aber auch, dass man kaum auf schnelle Lösungen hoffen könne, da der Mangel an Lkw-Fahrern so akut sei und der Transport von Kraftstoffen zusätzliche Schulungen und Lizenzen erfordere.

Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng setzte am Sonntag abend Wettbewerbsregeln außer Kraft, damit die Branche gemeinsam gegen die Engpässe vorgehen kann. »Es gibt langjährige Notfallpläne, um mit der Industrie zusammenzuarbeiten, damit die Kraftstoffversorgung aufrechterhalten wird und im Falle einer ernsthaften Störung Lieferungen erfolgen können«, sagte Kwarteng. Er betonte, dass es genügend Kraftstoff gebe, räumte aber Probleme in den Lieferketten ein.

Umweltminister Eustice sagte, es gebe zwar noch keine Pläne, das Militär für Transportfahrten heranzuziehen. Allerdings sollten Ausbilder der Armee dabei helfen, die Prüfverfahren für Lkw-Fahrerlaubnisse zu beschleunigen. Schätzungen zufolge fehlen der britischen Transportbranche derzeit rund 100.000 Lkw-Fahrer. Viele waren nach dem »Brexit« auf den europäischen Kontinent zurückgekehrt. Zudem behinderte die Coronapandemie Ausbildung und Prüfungen neuer Fahrer.

Der deutsche Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) erklärte am Montag, dass der Austritt Großbritanniens aus der EU mitverantwortlich für die Misere sei. Auf die Frage, ob Deutschland Lastwagenfahrer nach Großbritannien schicken könne, antwortete Scholz, dass die sogenannte EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit ein Merkmal der Europäischen Union sei. »Wir haben sehr hart daran gearbeitet, die Briten davon zu überzeugen, die Union nicht zu verlassen. Am Ende haben sie sich anders entschieden.« Infolge des »Brexits« haben schätzungsweise 20.000 vor allem osteuropäische Fahrer Großbritannien verlassen – neue, strenge Einwanderungsregeln hemmen nun aber den Zuzug. (Reuters/dpa/jW)