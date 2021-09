Nordost-SPD im Höhenflug

Christian Charisius/dpa Strahlende Siegerin: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD, 26.9.2021)

So viele lachende Gesichter dürfte man im Willy-Brandt-Haus in Berlin, der Zentrale der SPD, zuletzt selten gesehen haben. Unter denen, die dort nach dem Superwahlsonntag am Montag mit guter Laune eintrafen, war auch die aus Schwerin angereiste Manuela Schwesig. Am Vortag war sie von den Wählern in Mecklenburg-Vorpommern eindrucksvoll als Ministerpräsidentin bestätigt worden. Mit fast 40 Prozent der Stimmen, genau 39,6 Prozent, hatte die SPD in dem Bundesland satte neun Prozentpunkte zugelegt, alle anderen Parteien deklassiert und fast das Rekordergebnis der Wahl von 2002 erreicht, bei der die Sozialdemokraten 40,6 Prozent auf sich vereint hatten.

Lange Gesichter gab es dagegen bei der CDU Mecklenburg-Vorpommern. Der bisherige Koalitionspartner der SPD fuhr mit 13,3 Prozent das historisch schlechteste Ergebnis im Bundesland ein und unterbot den schon schlechten Wert der Wahl von 2016 (19 Prozent) um fast sechs Prozentpunkte. Damit landete die Union erneut hinter der AfD, die 4,1 Prozentpunkte verlor und auf 16,7 Prozent kam. Auch die Partei Die Linke musste mit 9,9 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis im Nordosten überhaupt hinnehmen. Freuen durften sich dagegen FDP und Bündnis 90/Die Grünen, die mit 5,8 respektive 6,3 Prozent den Wiedereinzug in den Landtag schafften. Am Montag abend wollte der CDU-Landesvorstand über die Gründe für das Debakel beraten. Im Mittelpunkt dürfte dabei die Rolle von Parteichef und Spitzenkandidat Michael Sack stehen, der im Wahlkampf glücklos agierte. Der Landrat aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald hatte den Parteivorsitz erst vor gut einem Jahr übernommen, allerdings nicht für Aufbruchstimmung sorgen können.

Der Erfolg der SPD wird besonders deutlich, wenn man sich die Sitzverteilung im Landtag ansieht. Laut dem vorläufigen Endergebnis hat die Partei mehr Mandate errungen als AfD und CDU zusammen. Sie gewann acht dazu und kommt auf 34 Sitze. Als nächstgrößere Fraktionen kommen die AfD auf 14 (minus vier) und die CDU auf zwölf (minus vier) Mandate. Am Montag abend wollte der SPD-Landesvorstand in Güstrow zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Schwesig kann sich den Koalitionspartner aussuchen. Am bequemsten dürfte für sie eine Fortsetzung des Bündnisses mit der CDU sein, aber auch für ein Zusammengehen mit der Linkspartei reicht es. Dank des Wiedereinzugs von FDP und Grünen ist aber auch eine sogenannte Ampelkoalition möglich, wie sie auch auf Bundesebene diskutiert wird.

Die Grünen zeigten sich offen für eine Koalition mit der SPD. »Wir sind grundsätzlich für das Gespräch mit allen demokratischen Parteien bereit«, erklärten die Spitzenkandidatin Anne Shepley und der Landesvorsitzende Ole Krüger am Montag gegenüber jW und fügten hinzu: »Ob Frau Schwesig uns anruft, werden wir sehen.« Man werde auf jeden Fall darauf achten, »wer sich wie für den Klimaschutz einsetzen will«. Ziele der Grünen für die bevorstehende Legislaturperiode seien unter anderem ein »Klimaschutzgesetz mit klaren CO2-Minderungszielen« und der Ausbau des Ökolandbaus bis 2030 auf mindestens 30 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche.

Linken-Spitzenkandidatin Simone Oldenburg versuchte trotz der Verluste von 3,3 Prozentpunkten und dem erstmaligen Abrutschen ihrer Partei unter die Zehn-Prozent-Marke, dem Ergebnis noch Positives abzugewinnen. »Unser Ergebnis ist stabil – etwa jede zehnte Wählerin und jeder zehnte Wähler hat sich für eine klare linke Perspektive für Veränderung entschieden«, erklärte sie am Montag gegenüber jW. Der Ball liege jetzt im Spielfeld der SPD, sie entscheide, »mit welcher Mannschaft sie ihre Versprechen tatsächlich in Tore umwandeln möchte«. Fest stehe jedenfalls, so Oldenburg, dass viele »eine Veränderung in unserem Land wollen – angefangen bei besseren Löhnen und gleichen Renten in Ost und West über ein Gesundheitswesen, in dem tatsächlich die Gesundheit und nicht die Gewinne im Mittelpunkt stehen, bis hin zu bester Bildung für die Kinder und Jugendlichen«.