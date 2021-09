Immohaie, verzieht euch!

Stefan Boness/IPON Vergesellschaftung als »rote Linie«: Franziska Giffey setzt sich vehement für die Profite der Unternehmen ein

Es ist ein Riesenerfolg: Die Mehrheit der Berliner hat dafür gestimmt, dass große Immobilienkonzerne in der Hauptstadt enteignet werden sollen. 56,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten am Sonntag in einem Volksentscheid für das Vorhaben der Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« (DWE), 39 Prozent lehnten es ab, so die Ergebnisse der Landeswahlleiterin am Montag.

Damit ist der Berliner Senat laut Beschlusstext aufgefordert, »alle Maßnahmen einzuleiten, die zur Überführung von Immobilien in Gemeineigentum erforderlich sind, und dazu ein Gesetz zu erarbeiten«. Konkret geht es bei dem in der BRD bisher einmaligen Vorhaben um Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen: Diese sollen vergesellschaftet, also gegen Entschädigung enteignet und in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführt werden. Laut Schätzungen sind davon rund 240.000 Wohnungen betroffen, etwa 15 Prozent des Berliner Bestands an Mietwohnungen.

Der Volksentscheid muss nun von der Politik umgesetzt werden. »Der Auftrag ist eindeutig und klar«, stellte DWE-Sprecher Rouzbeh Taheri dazu am Montag auf einer Pressekonferenz fest. »Die Berliner wollen ihre Wohnungen zurück.« Man könne über das »Wie« der Vergesellschaftung verhandeln, aber nicht über das »Ob«. Die Initiative werde die Koalitionsverhandlungen in Berlin genau beobachten, denn eines sei jetzt schon sicher: »Wir müssen weiter Druck machen, weil der neue Senat sicherlich alles daran setzen wird, den Entscheid nicht durchzusetzen.«

Franziska Giffey (SPD), die vermutlich zukünftige Regierende Bürgermeisterin, kündigte am Montag zwar an, den Willen der Bevölkerung respektieren zu wollen. Doch aus ihrer ablehnenden Haltung – im Wahlkampf hatte sie Enteignung als »rote Linie« bezeichnet – machte sie keinen Hehl. Es solle jetzt die Erarbeitung eines betreffenden Gesetzentwurfes erfolgen, doch dieser müsse »dann eben auch verfassungsrechtlich geprüft werden«, so Giffey. Auch die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch rief dazu auf, das Ergebnis »ernst zu nehmen«. Aber auch sie sagte, es gebe für das Enteignungsvorhaben »noch viele rechtliche und praktische Fragen zu klären«. Jarasch warb für das Alternativkonzept eines »Mietenschutzschirms«, also eines freiwilligen Pakts zwischen Politik und Konzernen wie Wohnunternehmen à la Akelius und Vonovia.

Taheri erteilte dem Konzept eines »Mietenschutzschirms« indes eine Absage und machte klar: »Wir wollen diese Immobilienkonzerne nicht in unserer Stadt haben!« Auch DWE-Sprecherin Joanna Kusiak machte im jW-Gespräch am Montag deutlich, man werde keinen Kompromiss akzeptieren. Sie betonte außerdem, dass die von Giffey und Jarasch aufgeworfene Frage der Rechtskonformität längst geklärt sei: »Die Enteignung ist verfassungskonform, das wurde bereits in sieben verschiedenen Expertisen der Wissenschaftlichen Dienste des Senats und Bundestags bestätigt.« Kusiaks Fazit: »Das Vorhaben ist rechtlich möglich und politisch gewollt. Es muss umgesetzt werden, um der Profitlogik auf dem Wohnungsmarkt entgegenzutreten.«