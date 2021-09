Permafrost in Berlin

AP Photo/Michael Sohn Baerbock, Scholz oder Laschet? Nur einer darf im Kanzleramt den Monopolen dienen

Alle reden vom Regieren. Doch wer wird der Statthalter der Banken und Konzerne in Berlin? Die Brüsseler Denkfabrik »European Policy ­Centre« lobte die scheidende Kanzlerin am Freitag. Merkel habe in ihren fast 16 Jahren als Kanzlerin eine »Permakrise« der EU bewältigen müssen. Von der Finanzkrise über den Brexit bis hin zur Corona­pandemie. Dabei habe sie »Kontinuität und Standhaftigkeit« bewiesen. Ihr Nachfolger müsse in diese Rolle erst hineinwachsen.

Merkels diplomatische Leistung war es, die Wünsche des Finanzkapitals zu bedienen. Sie »rettete« die deutschen Banken 2008 und 2012. Ihr gelang es, Griechenland im Euro und die Währungsunion zusammen zu halten. In der Coronakrise stärkte sie den »Standort Deutschland«. Unternehmen konnten das Lohnniveau drücken und ihre Profite sichern, indem die Regierung ihnen Kurzarbeiter zur Verfügung stellte und die Sozialabgaben erstattete.

Scholz imitiert die Flexibilität der Kanzlerin wie kein Zweiter. In der Krise muss der Staat Geld für Unternehmen lockermachen. Laschets Beharren auf der »schwarzen Null« ist nicht mehr zeitgemäß. Das Kapital verlangt nicht nur nach profitablen Absatzmärkten, darüber hinaus muss mal eben ein neuer Akkumulationszyklus angeschoben werden.

Deshalb sind die Grünen der Liebling vom Chef. Baerbocks Exportprogramm könnte aus der Feder von Wirtschaftsminister Peter Altmaier stammen. Grenzüberschreitende Monopole in der EU, »Hidden Champions«, sollen sich auf dem Weltmarkt gegen China behaupten. Das Finanzkapital wird mit hohen Renditen auf »grüne Bonds« zufriedengestellt, Industriekonzerne können sich an der Emissionhandelsbörse freikaufen, die Autoindustrie freut sich über Wasserstoff aus Afrika, und private Investoren dürfen endlich die Staatsbahn verjubeln. Der ehemalige Siemens-Boss Josef Käser, der Merkels Wirtschaftsdelegationen im Ausland stets anführte, weicht Baerbock seit langem nicht mehr von der Seite.

Eine Regierungsbeteiligung der FDP würde die Kriegsgeilheit vermutlich etwas bremsen. Lindners Truppe will es sich nicht mit dem Absatzmarkt in Russland und China versauen. Und es war Außenminister Guido Westerwelle, der im UN-Sicherheitsrat der Bombardierung (Flugverbotszone) Libyens die Zustimmung verweigert hatte. Die Grünen würden aus ihrem Russenhass und ihrer transatlantischen Treue sogar einen kalten und teuren Winter in Kauf nehmen. Sie wollen Nord Stream 2 um jeden Preis scheitern sehen und Frackinggas aus den USA importieren.

Sozialpolitik ist für FDP und Grüne Klimbim. Die Rente soll nach schwedischem Modell Prämien für Privatvorsorger bieten. »Der Mindestlohn gilt«, stand 2017 bereits unter dem unterschriftsreifen Koalitionsvertrag von CDU, Grünen und FDP. Wann und in welcher Höhe welches Parteigefüge eine Anhebung vornimmt, ist bloße Verhandlungsmasse. Der Mindestlohn ist und bleibt ein Armutslohn, Flaschensammeln im Alter inklusive. Aus der Permakrise erwächst Permafrost.