Papst belässt Woelki im Amt

Bonn. Papst Franziskus belässt den wegen des Umgangs mit Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln in der Kritik stehenden Erzbischof Rainer Maria Woelki im Amt. Der Kardinal wird allerdings ab Mitte Oktober bis zum Beginn der Fastenzeit auf eigenen Wunsch eine »Auszeit« nehmen, wie der Vatikan in einer am Freitag von der Bischofskonferenz in Bonn verbreiteten Erklärung mitteilte. Der Papst lehnte außerdem den angebotenen Amtsverzicht der beiden Kölner Weihbischöfe Ansgar Puff und Dominikus Schwaderlapp ab. Puff kehrt unmittelbar in seinen Dienst zurück, Schwaderlapp wird zunächst ein Jahr als Seelsorger in Kenia arbeiten. (AFP/jW)