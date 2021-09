Auseinandersetzungen nach Alitalia-Protesten

Rom. Bei Streikkundgebungen von Alitalia-Mitarbeitern ist es am Freitag bei Rom zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Mehrere hundert Menschen blockierten in der Nähe des Flughafens Fiumicino einen Autobahnabschnitt. Die Polizei war stundenlang bemüht, zumindest eine Spur für Autos und Busse freizuhalten. Grund für die Mobilisierung ist vor allem, dass von mehr als 10.000 Alitalia-Mitarbeitern nur rund 2.800 in die neugeschaffene ITA-Nachfolgeairline übernommen werden sollen. (dpa/jW)