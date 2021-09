Großmobilisierung fürs Klima

Christian Mang / REUTERS Allein in Berlin sollen laut Veranstalter 100.000 Menschen demonstriert haben

Die Mobilisierung war enorm: Zwei Tage vor der Bundestagswahl haben am Freitag in mehr als 470 Städten in Deutschland Zehntausende Menschen mit der Initiative »Fridays for Future« für mehr Klimaschutz demonstriert. Laut Veranstalter versammelten sich allein in Hamburg 80.000 und in München 30.000 Menschen. In Berlin sollen es sogar 100.000 gewesen sein. Auch Greta Thunberg, die 18jährige schwedische Initiatorin der Klimabewegung, war nach Berlin gekommen. Unter den größtenteils jungen Demonstranten in der Hauptstadt waren auch viele Schülerinnen und Schüler, die an dem Tag einen Schulstreik ausriefen. Viele von ihnen hielten Transparente mit Aufforderungen wie »Kohlestopp jetzt!« in die Höhe und riefen im Sprechchor: »Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut!« Bei der Auftaktkundgebung sagte der Siebtklässler Johann vor einer komplett mit Menschen gefüllten Wiese vor dem Reichstagsgebäude, dass sich »so gut wie fast alles ändern muss«, um den Planeten zu retten.

Hannah Pirot, Sprecherin von »Fridays for Future Berlin«, erklärte am Rande der Demonstration gegenüber jW, keine der bei der Wahl antretenden Parteien hätte ein Programm, das mit dem Ziel von maximal 1,5 Grad Celsius Erderwärmung vereinbar sei. Das Motto des Streiks sei daher ganz klar: »Systemwechsel«. »Wir brauchen einen Systemwandel, der Kapitalismus ist nicht vereinbar mit Klimagerechtigkeit. Sexismus, Rassismus, all das muss bekämpft werden, damit wir auch gegen die Klimakrise ankommen können«, so Pirot. Sie forderte die Politik auf, sich von »Profitlogik« zu verabschieden und mit Wahlversprechen aufzuhören, »die nie eingehalten werden«.

Die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen nutzten den Protest derweil trotzdem für Wahlkampfgeplänkel. Armin Laschet (CDU) schrieb auf Instagram, für seine Partei sei »ganz klar, nicht erst seit heute: Deutschland muss beim Klimaschutz schneller und besser werden«. Olaf Scholz (SPD) schrieb auf Twitter, er sei dankbar für das Engagement von »Fridays for Future«: »Sie haben mitgeholfen, dass Klimaschutz oben auf der Agenda steht.« Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock beteiligte sich an der Kundgebung der Klimabewegung in Köln. Die Demonstrationen vieler Menschen machten deutlich: »Sie wollen den Aufbruch, weil sie wissen, dass es um unser aller Zukunft geht«, so Baerbock.

Trotz dieser Vereinnahmungsversuche waren auf der Berliner Demonstration fast keine Parteifahnen zu sehen. Präsenz zeigten dagegen die Gewerkschaften Verdi, GEW und IG Metall sowie Aktivisten der Initiative »Deutsche Wohnen & Co.«, die für den Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnkonzerne in Berlin warben. Zu sehen waren auch zahlreiche antifaschistische Fahnen.

»Fridays for Future« hatte zum Klimastreik am Freitag in mehr als 80 Ländern in der ganzen Welt aufgerufen. In England zum Beispiel blockierten Umweltschützer den Hafenzugang von Dover, um Aufmerksamkeit für »die Wahrheit über die Klimanotlage« zu schaffen.