Algerien: Luftraum für Marokko gesperrt

Algier. Algerien hat seinen Luftraum für alle Flugzeuge aus dem Nachbarland Marokko gesperrt. Die algerische Präsidentschaft teilte in einer Erklärung mit, die Schließung des Luftraums gelte ab »sofort«. Die Entscheidung fiel in einer Sitzung des Sicherheitsrates des Landes am Mittwoch unter Vorsitz von Präsident Abdelmadjid Tebboune , der auch Verteidigungsminister ist. Als Grund für den Schritt wurden »andauernde Provokationen und feindliche Aktionen von marokkanischer Seite« angegeben. (AFP/jW)