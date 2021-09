»Weltmächte« einigen sich zu Taliban

New York. Die fünf permanenten Mitglieder des UN-Sicherheitsrats haben sich auf eine gemeinsame Linie gegenüber den Taliban nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan geeinigt. Sie riefen sie zur Bildung einer Regierung auf, die »alle Teile der Bevölkerung repräsentiert«, wie UN-Generalsekretär António Guterres am Mittwoch (Ortszeit) sagte. Demnach wollten alle fünf Weltmächte »ein friedliches und stabiles Afghanistan, in dem humanitäre Hilfe ohne Probleme und ohne Diskriminierung verteilt werden kann«, sagte Guterres nach dem Gespräch der Außenminister der USA, Großbritanniens, Frankreichs, Russlands und Chinas am Rande der UN- Generalversammlung in New York. (AFP/jW)