Ohne Druck geht es nicht

Der Markt richtet es nicht

Für die Freunde des Marktes gilt die Bepreisung der Treibhausgasemissionen als der Königsweg. Jede Tonne CO2 müsse ihren Preis haben und nur teuer genug sein, dann würden zum Beispiel die Kohlekraftwerke vom Markt verschwinden.

Klingt plausibel, doch in der Realität zeigt sich, dass es sehr auf die Stellschrauben ankommt, die ein solches Preissystem hat. Man kann die Emissionen einfach besteuern, wie es einige Länder wie etwa Dänemark machen. Dann kann der Gesetzgeber direkt und für die Bürger relativ transparent an den Schrauben drehen.

Man kann auch, wie es in der EU seit 2005 gemacht wird, CO2-Zertifikate einführen, die für Emissionen vorgelegt und an den Börsen gehandelt werden. Die Sache hat jedoch drei große Haken: In den ersten Jahren wurden die Zertifikate verschenkt und der Markt zum zweiten auch noch förmlich mit ihnen überschwemmt. Schließlich haben die Papiere auch noch eine sehr lange Gültigkeit. Das Ergebnis: Bis vor kurzem war der Preis extrem niedrig, so dass keinerlei Steuerungseffekt erzeugt wurde.

Inzwischen ist er zwar mit rund 60 Euro pro Tonne endlich in Höhen gestiegen, in denen Kohlekraftwerke unrentabel werden sollten. Nur haben sich erstens Konzerne zuvor reichlich mit billigen Zertifikaten eingedeckt, so dass zum Beispiel RWE angibt, sich bis 2030 um den CO2-Preis keine Sorgen machen zu müssen. Zweitens haben die letzten drei Bundesregierungen den Ausbau von Solar- und Windenergie stark behindert. Entsprechend wurde das Stromangebot in den letzten Monaten knapp, was den Preis an der Strombörse und damit die Gewinne der Kraftwerksbetreiber kräftig steigen lässt.

Dabei könnte der Anteil der erneuerbaren Energieträger an der Stromversorgung statt bei derzeit knapp 50 Prozent längst bei etwas über 60 Prozent liegen. Doch 2012 haben Union und FDP den Ausbau der Solarenergie abgewürgt. Außerdem führte die große Koalition in den Folgejahren hohe bürokratische Hürden für die Windenergie ein.

So haben 2021 denn die Kohlekraftwerke deutlich mehr Strom als in den Vorjahren geliefert, RWE & Co. die Taschen gefüllt und Deutschlands CO2-Emissionen so stark ansteigen lassen, wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Und das obwohl eine ganze Reihe von Kraftwerken gegen großzügige Entschädigung stillgelegt wurden. Auch das wurde übrigens per Auktion geregelt, so dass in Hamburg zwei erst 2015 in Betrieb genommene moderne Steinkohleblöcke vom Netz gingen, während die wesentlich mehr CO2 pro Kilowattstunde erzeugenden Braunkohleblöcke von RWE weiterlaufen.

Vielleicht sollte man es einfach mal mit weniger Markt und einem ambitionierten Klimaschutzplan versuchen. (wop)