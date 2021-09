Freiheitskampf

Jay Paul/REUTERS

Zwei Wochen nach der Entfernung der drei Meter hohen Statue des Südstaatengenerals Robert E. Lee ist in Richmond im US-Bundesstaat Virginia ein Denkmal zur Erinnerung an die Abschaffung der Sklaverei aufgestellt worden. Wie lokale Medien berichteten, wurde das »Emanzipations- und Freiheitsmonument« am Mittwoch (Ortszeit) in der früheren Hauptstadt der Konföderierten Staaten enthüllt. Es soll Afroamerikaner ehren, die sich in Virginia in besonderem Maße für Befreiung und Gleichstellung verdient gemacht haben. (jW)